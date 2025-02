Gatavojāmies svinēt desmitgadi, bet sākās karš, tagad aicinām pievienoties labdarības akcijai

Labdarības veikala izveidotājs ir “Lūkasa fonds”, un tā pārstāvis Mārcis Zanerips atceras, kā pirms trim gadiem tieši dienā, kad veikals gatavojās svinēt savu desmito pastāvēšanas gadadienu, pasauli pāršalca ziņa par Krievijas īstenoto pilna mēroga iebrukumu Ukrainas teritorijā. Ieplānotās svinības nenotika, bet tika nekavējoties uzdots būtiskais jautājums - kā mēs katrs varam palīdzēt? Arī šogad, tuvojoties 24. februārim, gadadienas atzīmēšana savijusies kopā ar aicinājumu uz labiem darbiem.

“It kā tas ir mazs darbiņš, uz ko katru ogrēnieti aicinām, bet esmu pārliecināts, ka katra mazais ieguldījums ir ļoti svarīgs un tas parāda kopējo morālo atbalstu. Pārtikas kaste, kurā varēs atrast “Laimas” konfektes, žāvētus augļus vai riekstus spēkam, dos atbalsta sajūtu un spēku uzvarai,” tā M.Zanerips.

“Mēs jau no kara pirmajām dienām skatījāmies, kā varam sniegt palīdzību dažādos veidos, bet šajā akcijā mēs katru aicinām atnest uz veikalu pārtikas lietas vai arī ieskaitīt savu ziedojumu, kurš tiks izlietots iegādājoties pārtiku. Šīs akcijas iniciators un idejas autors ir organizācijas “Baltic Global Initiative” vadītājs Pēteris Eisāns. Viņš ir paraugs, kādā veidā regulāri sadarboties un kā uzsākot kādu akciju, to arī turpināt,” plašāk stāsta “Lūkasa fonda” pārstāvis.

“Hopen” labdarības veikals, lai arī neatrodas uz Ogrē iemīļotās “gājēju ielas” centrā, savā darba laikā sagaida gan jau ierastos apmeklētājus, gan jaunus interesentus. “Veikals savas telpas atradis ir pie stadiona Skolas ielā 18. Vietu esam izvēlējušies apzināti, jo ir ērta loģistika, tur ir ērti piebraukt arī ar fūri, var izlādēties un uzkrauties ar preci. Ogrē mums ir viens no trim “Hopen” tīkla veikaliem, divi ir Rīgā (Āgenskalnā un Imantā). Ogrē atbilstošās bāzes telpās līdzās pašam veikaliņam notiek lielais šķirošanas, pakošanas darbs. Mēs pieņemam kā ziedojumus dažādas preces – gan apģērbu, gan traukus, gan lietojamas un labā stāvoklī saimniecībā nepieciešamās preces. Pārdodot preci, visa peļņa, kas paliek pāri pēc telpu, algu un citu izmaksu segšanas, tiek ziedota dažādiem labdarība sprojektiem,” skaidro M.Zanerips.

Ar “Hopen” finansiālu atbalstu, piemēram, šobrīd Ogrē norisinās Laulāto kurss, ko vada Ogres baptistu Trīsvienības draudzes mācītājs Dainis Pandars. Nākotnes plānos ir arī iecere atbalstīt siltumnīcas izveidi Grupu mājai Ogrē.

Praktiskā informācija par akciju:

Produktus vai daļu no produktiem līdz 10. martam var vest uz Ogres labdarības veikalu "Hopen", Skolas ielā 18 darba dienās no 10-18, sestdienās no 10-15 vai svētdienās no pl.10-14 Vidus prospektā 15, Ogrē. Ir iespēja atbalstīt akciju arī finansiāli līdz 10.martam pārskaitot savu ziedojumu uz nodibinājuma “Lūkas Fonds” bankas kontu LV45HABA0551041774488 ar norādi “Ziedojums” vai skaidrā naudiņā “Hopen” veikala ziedojuma kastītē.

Pārtikas produkti tiks sapakoti izturīgajās “banānu” kastēs (pieejamas “Hopen” veikalā). Vēlamais viena iepakojuma pārtikas saturs būtu:

1. Makaroni 3-4 paciņas

2. Rīsi 2-3 pac.

3. Tējas maisiņi 1 pac. (100gb)

4. Šķīstošā kafija 1-2 pac.

5. Malta kafija 1-2 pac.

6. Dažādi cepumi 8-10 paciņas

7. Šprotes 3-4 konservi

8. Konservēta kukurūza 2 gb.

9. Konservēti zaļie zirnīši 2 gb.

10. Kečups 1 gb.

11. Laimas konfektes

12. Sausmaizīte

13. Rieksti

14. Žāvēti augļi

15. Sausās brokastis