2. martā, ar Pelnu trešdienu sākam Lielo gavēni. Tas ilgs līdz Lieldienām, kas šogad tiks svinētas 17.aprīlī. Kā parasti šim īpašajam Baznīcas liturģiskajam laikam pāvests Francisks ir sagatavojis vēstījumu, kurš tika publiskots ceturtdien, 24. februārī. 

Vēstījumā pāvests aicina nepagurt, labu darot, lūdzoties, izskaužot ļauno no mūsu dzīves, lūdzot piedošanu, cīnoties ar kārībām, darot labu aktīvā tuvākmīlestībā. Pilns vēstījuma teksts latviešu valodā ir pieejams ŠEIT.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados Lielajā gavēnī Radio Marija Latvija sadarbībā ar Katolis.lv piedāvās Gavēņa kalendāru ar Svēto Rakstu fragmentiem, īsām ikdienas pārdomām. Šoreiz kalendāra ietvaros būs iespēja iedziļināties Vecās Derības lasījumos, kurus Baznīcas liturģija mums piedāvā lasīt gavēņa laikā. Katras dienas pārdomas var saņemt e-pastā, klausīties Radio Marija Latvija, kā arī lasīt Katolis.lv

Lai Gavēņa kalendāra pārdomas un lasījumus ik dienu saņemtu e-pastā, jāpiesakās ŠEIT.

