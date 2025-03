Pavadot kopā piecus vakarus romantiskā un saviesīgā atmosfērā, pāri var gūt zināšanas un praktiskus ieteikumus, kas palīdz veidot harmonisku ģimeni nākotnē. Kurss notiks ceturtdienās no 24. aprīļa līdz 29. maijam (izņemot 1. maiju) no plkst. 19:00. Katrā tikšanās reizē pārim būs iespēja pārrunāt kādu no kopdzīvei būtiskām tēmām – kā sarunāties tā, lai taptu saklausīts un dzirdētu otru, kā atpazīt un izmantot pāra atšķirības, kā risināt konfliktus un kāda loma laulībā ir piedošanai, kā kopā pavadīt kvalitatīvu laiku, ģimenes pieredze bērnībā, kā ļaut otram sajusties mīlētam, kā veidot labas seksuālās attiecības, kā kopīgi runāt par mērķiem, vērtībām un sapņiem un vēl daudzus citus. Pirmslaulību kursa vakari notiek brīvā gaisotnē, baudot vieglas vakariņas. Starp īsām uzrunām pārim tiek doti uzdevumi un jautājumi, par kuriem savā starpā diskutēt. Kursu var apmeklēt jebkurš pāris, neatkarīgi no tā, kurā baznīcā vai vietā ārpus tās tiek plānota laulību ceremonija. Pieteikšanās līdz 22. aprīlim, aizpildot reģistrācijas formu, kas pieejama Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes Facebook lapā.