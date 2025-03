Ginesa pasaules rekordam pieteikta garākā ar roku rakstītā Bībele

Hepinga ar roku rakstītais Bībeles rullis, kura kopējais garums ir gandrīz 2700 metru, šobrīd ir garākā ar roku rakstītā Bībele pasaulē. Tā sastāv no 91 sējuma un katrs no tiem ir gandrīz 30 metrus garš. Viņš to pārrakstījis puskursīva rakstībā ar tradicionālajām ķīniešu rakstu zīmēm (ķīniešu hieroglifi/ķīnzīmes). Teksts ir formatēts vertikālās slejās uz pusnogatavināta rīspapīra “wannianlan”. Lai nodrošinātu, ka visai ķīniešu diasporai būtu iespējams lasīt pārrakstīto Bībeli, viņš uzstāja, ka to rakstīs tieši ar tradicionālajām ķīniešu rakstu zīmēm.

Lai gan Caijs Hepings nav kristietis, viņš cerējis atdarināt klasisku darbu, kas ar unikālo Austrumu kaligrāfijas mākslu dziļi ietekmētu cilvēci. Viņš tic, ka Bībele kā lielisks eposs ir ideālu un cilvēcības pilns darbs, kas parāda patieso dzīves jēgu.

Lai paveiktu darbu īsākā laikā, viņš iznomājis mājiņu laukos netālu no Beņsji pilsētas. Tajā mājiņā nebija ne televizora, ne izklaides, tikai Bībeles oriģinālteksts, lampa un klusums. Lai pārrakstītu Bībeli kaligrāfiskajā rakstā, viņam pagāja seši gadi. Vairāk nekā 2000 dienas un naktis. Lielā slodze, paaugstinātais cukura līmenis, vēlās naktis un paaugstinātais asinsspiediens atstājis arī nopietnu ietekmi uz viņa veselību. Lai pabeigtu savu darbu līdz galam, pēdējos posmos Hepingam nācās vienā rokā turēt lupu un ar otru rakstīt.

2024. gada jūnijā viņa darbs beidzot tika parādīts sabiedrībai. Katrs vārds (ķīniešu hieroglifs/ķīnzīme) grāmatā ir aptuveni četru kvadrātcentimetru liels. Katrs rullis ir 33 centimetrus plats un gandrīz 30 metrus garš. Caijs Hepings sāka veidot kaligrāfijas mākslas darbus un populāru grāmatu kopijas 1980-to gadu sākumā. 40 gadu laikā viņš ir uzrakstījis vairāk nekā 20 miljonus vārdu, un viņa darbu kopējais svars pārsniedz tonnu.