Dalībnieku vecums: 12-15 gadi. Apmācību vieta: Gregorskola (Saldus). Apmācību datumi: pirmā nedēļas nogale 20.-22. februārī, otrā nedēļas nogale 24.-26. aprīlī, piedzīvojumu nedēļa 14.-20. jūnijā. Pieteikšanās līdz 13. februārim, aizpildot anketu šeit.