Dalībnieku vecums: 12-15 gadi. Apmācību vieta: Gregorskola (Saldus). Apmācību datumi: pirmā nedēļas nogale 20.-22. februārī, otrā nedēļas nogale 24.-26. aprīlī, piedzīvojumu nedēļa 14.-20. jūnijā. Pieteikšanās līdz 13. februārim, aizpildot anketu šeit.
Svētdiena, 18. janvāris, 2026 10:09
Gregora izglītības centrs organizē Iesvētes apmācības pusaudžiem
Svētā Gregora izglītības centrs organizē kursu „Iesvētes apmācības pusaudžiem”. Tā ir iespēja apgūt LELB iesvētes mācības pamata kursu pusaudžu vecumam atbilstošā vidē, veicinot komunikāciju un sadraudzību ar vienaudžiem no dažādām Latvijas draudzēm.