Konference notiks Gulbenes novada kultūras centrā no pulksten 12.00 līdz 17.00. Dalības maksa ir 10 eiro, un pieteikšanās iespējama līdz 2. jūnijam, zvanot vai rakstot uz tālruni 20383881. Organizatori aicina piedalīties visus vīrus, kuri vēlas stiprināt savu ticību, raksturu un atbildību ģimenē un sabiedrībā.
Gulbenē norisināsies vīru konference
6.jūnijā Gulbenē norisināsies vīru konference, kurā dalībnieki tiks aicināti domāt un diskutēt par vīrieša lomu ticībā, ģimenē un sabiedrībā. Konferencē piedalīsies mācītājs Edgars Mažis, Zemessardzes 26. kājnieku bataljona virsseržants Māris Ezeriņš un citi lektori. Pasākumā tiks apskatītas tēmas par vīrieti kā ticības cilvēku, laulāto, cīnītāju un aizstāvi.