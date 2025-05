Gūtenberga 625. jubilejas svētkos iespiesta pasaulē lielākā Bībeles lappuse

Koka bloks uz kura tika printēta Bībeles lapa ir piecus metrus plats un 7,2 metrus garš. Kampaņas iniciators Markuss Kohcs (Markus Kohz) atklāja, ka Bībeles lappuse tika printēta uz papīra, kas ņemts no vislielākā industriālā papīra ruļļa kāds vien eksistē. Bībeles lappuse tika veidota no divpadsmit koka plāksnēm, kuras bija izgrebtas ar datora vadīta koka grebšanas iekārtas palīdzību. Lai krāsa no koka plāksnēm tiktu iespiesta uz papīra pār saliktajām koka plāksnēm pāri brauca automašīna. Viss process – no burtu iespiešanas līdz gatavās lapas pacelšanai – aizņēma gandrīz trīs stundas. Jāņa evaņģēlija pirmā lappuse tagad ir izstādīta Maincas katedrālē, kur tā būs apskatāma līdz 31. augustam.