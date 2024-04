Iespēja bez maksas piedalīties jauniešu nometnē

Uz to aicina Latvijas Kristīgā studentu brālība, informējot, ka no 3. - 9. jūlijam Bruknas muižā jaunieši no Latvijas un Slovākijas piedalīsies Jaunatnes apmaiņas nometnē tepat Latvijā. Dalības iespēja ir bez maksas, ir jāprot angļu valoda un dalībniekiem pilnībā ir jāiesaistās visā projekta programmā, lai smeltos iedvesmu gaismas nešanai skolā, ģimenē, sabiedrībā. Organizatori sola, ka nometnē būs lieliska iespēja piedzīvot kultūras, misijas pieredzes apmaiņu un iepazīt jaunus draugus no citām valstīm. Vairāk informācijas un pieteikuma veidlapu var atrast Latvijas Kristīgā studentu brālības Facebook kontā, kā arī ŠEIT