Kas ir garīgā līdzgaitniecība?
Garīgā līdzgaitniecība ir lūgšanas garā vadīta saruna, kurā cilvēks kopā ar apmācītu līdzgaitnieku pēta, kur un kā Dievs ir klātesošs viņa dzīvē. Tā nav konsultēšana un nav arī ikdienišķa saruna, bet kontemplatīva tikšanās ar mērķi atpazīt Svētā Gara kustības, Dieva aicinājumu un to, kā uz to brīvi atsaukties.
Līdzgaitnieks nedod padomus un nepieņem lēmumus cilvēka vietā – viņš klausās, atbalsta un palīdz saskatīt to, ko Dievs jau dara cilvēka sirdī un ikdienas pieredzē.
Kam paredzēts šis kurss?
Kurss ir domāts kristiešiem, kuri savā kalpošanā un ikdienā daudz klausās un pavada citus, vai arī vēlas kļūt, pamēģināt, izaugt tajā:
– garīdzniekiem un draudžu darbiniekiem;
– mazo grupu, lūgšanu, mājas un Bībeles studiju vadītājiem;
– diakonijas un pastorālās aprūpes kalpotājiem;
– pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuru darbā ieklausīšanās ir nozīmīga.
Iepriekšēja pieredze Ignāciskajās klusuma rekolekcijās vai ievadkursā “Aicinājums” ir palīdzoša, bet nav obligāta.
Priekšnoteikumi: dalībnieks ir kristietis, gatavs reflektēt par savu garīgo pieredzi un cienīt citu dalībnieku atklātību.
Ko apgūsim garīgo līdzgaitnieku apmācības kursā?
1. Tēmas
– Aktīvā klausīšanās un klātbūtne sarunā
– Dažādi lūgšanas veidi un to prakse (lectio divina, iztēles lūgšana, Izvērte)
– Garīgo kustību atpazīšana (Ignācija izšķiršana)
– Dieva priekšstatu ietekme uz garīgo sarunu
– Sarunu pavadīšanas robežas un ētika
– Supervīzijas nozīme garīgajā līdzgaitniecībā
Šīs tēmas veido mugurkaulu lūgšanās balstītai, nobriedušai un atbildīgai pavadīšanas praksei.
2. Prakse
– Klausīšanās un sarunu pavadīšanas treniņi pāros un mazās grupās
– Sarunu parugdemonstrācijas un gadījumu analīze
– Lūgšanas dažādos veidos
– Refleksijas un atgriezeniskā saite no pasniedzējiem
Praktiskā nodarbība palīdz integrēt mācību saturu un attīstīt konkrētas garīgās līdzgaitniecības prasmes.
3. Garīgā telpa
Kurss norit rekolekciju ritmā, kas veido drošu, dziļu un lūgšanā balstītu vidi.
– Ikdienas lūgšanas laiki
– Dievkalpojumu svinēšana
– Klusas pārdomas un personīgās sarunas ar mentoru
– Laiks atpūtai pie jūras, iekšējam mieram un pārdomām
Garīgā telpa nav papildinājums, bet kursa būtiska daļa – tā palīdz ieklausīties Dievā un pašam sevī, mācoties būt par līdzgaitnieku citiem.
Norises laiks un vieta
2026. gada 19.–28. janvāris
LELB Rekolekciju centrs Mazirbes mācītājmuižā
Ierašanās: 19. janvārī plkst. 18:00
Noslēgums: 28. janvārī pēc brokastīm
Dalības maksa
550 EUR
Cenā iekļauts: dzīvošana, ēdināšana, mācību materiāli un visas ar kursu saistītās izmaksas.
Aicina draudzes atbalstīt savu kalpotāju izglītību.
Pasniedzēji
Kursu vadīs pieredzējuši garīgās līdzgaitniecības praktiķi, kas guvuši apmācību Lielbritānijas rekolekciju centros (Loyola Hall, St. Beuno’s) un Mazirbes rekolekciju centrā:
Kārlis Irbe, Ivars Jēkabsons, Jānis Vanags un citi pasniedzēji.
Pieteikšanās
Līdz 2025. gada 20. decembrim
E-pasts:
Tālrunis: 26549433
Vietu skaits ir ierobežots.