Piektdiena, 09.01.2026 13:09
Aksels, Alta, Kaspars
Piektdiena, 09.01.2026 13:09
Aksels, Alta, Kaspars
Piektdiena, 9. janvāris, 2026 11:45

Iespēja pieteikties konkursam sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā

OgreNet
Iespēja pieteikties konkursam sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā
Attēls: www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 9. janvāris, 2026 11:45

Iespēja pieteikties konkursam sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai Ogres novadā

OgreNet

Baznīcu draudzes, kas darbojas Ogres novada administratīvajā teritorijā, tiek aicinātas iesniegt pieteikumus Ogres novada pašvaldības konkursā “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā”, informē Ogres novada pašvaldībā.

Ogres novada pašvaldības kopējais pieejamais finansējums budžeta līdzekļu piešķiršanai sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir līdz 27 000 eiro, lielākais atbalsta apmērs vienam projekta pieteikuma iesniedzējam ir līdz 3000 eiro. Piešķirtais finansējums nodrošina sakrālā mantojuma saglabāšanu, sedzot pārbūves, atjaunošanas, labiekārtošanas un ar tām saistītu būvniecības dokumentu izstrādes izmaksas un tamlīdzīgas aktivitātes, kas nodrošina projekta konkursa mērķa sasniegšanu.

Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts, reģionālas un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas –, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā, norāda pašvaldības pārstāvji. Informācija par pieteikšanos pieejama tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?