Ogres novada pašvaldības kopējais pieejamais finansējums budžeta līdzekļu piešķiršanai sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir līdz 27 000 eiro, lielākais atbalsta apmērs vienam projekta pieteikuma iesniedzējam ir līdz 3000 eiro. Piešķirtais finansējums nodrošina sakrālā mantojuma saglabāšanu, sedzot pārbūves, atjaunošanas, labiekārtošanas un ar tām saistītu būvniecības dokumentu izstrādes izmaksas un tamlīdzīgas aktivitātes, kas nodrošina projekta konkursa mērķa sasniegšanu.
Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts, reģionālas un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas –, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā, norāda pašvaldības pārstāvji. Informācija par pieteikšanos pieejama tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv.