Igaunijas Evaņģēliski luteriskā baznīca uz laiku apturēs laulību reģistrāciju

Arhibīskaps Urmass Vīlma lēmumu pamato ar to, ka baznīcai nepieciešams laiks, lai izlemtu, kā rīkoties. "Ja valsts vārdā mēs reģistrējam laulības, kas ir dzimumneitrālas, bet baznīcā mēs svētījam laulību starp vīrieti un sievieti – vai tās ir divas dažādas laulības?" vaicā arhibīskaps Vīlma. Viņš skaidro, ka baznīcas lēmumam ir praktiski apsvērumi, jo baznīca nav saņēmusi skaidru atbildi, vai Ģimenes tiesību likuma grozījumi nozīmē, ka garīdzniekiem kā valsts pārstāvjiem būs jānonāk reliģiskā konfliktā, reģistrējot viendzimuma pāru laulības. Oktobrī baznīca izlems, vai turpināt laulību reģistrēšanu valsts vārdā. Vienlaikus baznīca neatsakās no laulību svētīšanas baznīcā, ja pāris jau iepriekš ir reģistrējis laulību dzimtsarakstu birojā.



Igaunijas parlaments šovasar pieņēma likuma grozījumus, kas paredz, ka no nākamā gada Igaunijā būs iespējama laulība starp diviem pieaugušajiem neatkarīgi no viņu dzimuma.