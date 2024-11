Īpašā liecību projektā iespēja iesūtīt audio stāstus par savu ticības pieredzi

Projektā šobrīd tiek apkopotas dažādu Latvijas konfesiju draudžu un ticīgo mājas grupu pārstāvju iesūtītās audio liecības, lai tās atskaņotu 2025.gadā. Projekta mērķis ir gada garumā Vecā Sv. Ģertrūdes draudzes Youtube kontā un sociālajās platformās (Facebook / Instagram) katru dienu atskaņot vienu liecību, tāpēc I.Glika aicina katru, kam ir kāds personīgs stāsts par Dievu, ierunāt un iesūtīt aptuveni piecu minūšu audio formāta liecību.

Ieva par sevi saka – "esmu jauna kristiete". Tikai pirms gada viņa pārdomājusi Dieva un ticības nozīmi savā dzīvē. Darījusi to caur Bībeles lasīšanu, un drīz vien nonāca, kā pati saka, līdz vienai no lielākajām personīgajām atziņām.

“Ieraudzīju, ka pirmā gadsimta baznīcā apustuļi nestaigāja apkārt pa pasauli ar Bībeli rokās, bet viņi vienkārši no sirds stāstīja to, ko viņi bija redzējuši un piedzīvojuši. Viņi dalījās ar to, ko Jēzus viņiem bija darījis. Man pašā ticības ceļa sākumā, skatoties filmas par Jēzu un studējot evaņģēliju, bija radusies sajūta, ka Jēzus bija, dziedināja, darīja brīnumus tādā pagātnes formā. Likās, ka visi Viņa vārdi ir pagātnē un arī Dieva spēks pieder pagātnei. Tomēr vienā brīdī apjautu, ka tas tā nav. Es sapratu, ka Dievs ir dzīvs šodien un ir kopā ar mums tieši tikpat ļoti kā pirmajā gadsimtā."

Projekta autore atceras, kā šī gada vidū notiekošajā Baznīcu naktī draudze īstenoja nelielu projektu ar audio liecībām. "Mēs tās aicinājām iesūtīt vienreizējai audio liecību istabai. Kad es gatavojos šim vakaram, montēju liecības un klausījos šajos stāstos, es piedzīvoju milzīgu Dieva klātbūtni. Es sapratu, cik liels spēks ir šajos stāstos, ar kuriem cilvēki dalījušies. Dievs tiešām ir mūsu vidū, un ko tik Viņš nedara Savā mīlestībā uz mums! Es ticu, ka liecībām šodien ir spēks uzmundrināt to sirdis, kuros ticība sāk pazust. Mēs izstāstot savu liecību noteikti dodam iespēju pašam Dievam darboties caur mums," pārliecināta I.Glika un aicina ikvienu ticīgo arī no Ogres novada draudzēm papildināt audio liecību projektu ar īsām, personīgām liecībām.

Viena no projekta autorēm Ieva Glika. Foto no personīgā arhīva Projektā aicināts piedalīties ikviens interesents: