Izdota grāmata bērniem “Visvarenais brīnums”

Grāmatas autore ir Ieva Līfa, māksliniece Džesa Līfa. No angļu valodas tulkojusi Aija Graudiņa Džī. Oriģinālizdevums angļu valodā izdots 2018. gadā, latviešu valodā – 2023. gadā. Grāmatas galvenā varone Sofija negaidīti nokļūst pasaules radīšanas brīnuma sākumā un redz savām acīm, kā top zeme un visa dzīvā radība. Caur to viņa atklāj, ka pāri šim brīnumam, ir vēl kāds Brīnums. Kas tas ir? To mazais lasītājs uzzinās, izlasot stāstu līdz galam. Grāmatu “Visvarenais brīnums” var iegādāties grāmatnīcās, taču tāpat draudzes to var sarūpēt savam grāmatu galdam vai bērniem svētdienas skolās. Par iespējām iegādāties un izplatīt grāmatu var sazināties, rakstot uz e-pastu: .