Izprast evaņģēlija aicinājumu un patiesu (un nepatiesu) atgriešanos – to palīdz šī grāmata. Autors iedziļinās tajā, ko patiesībā nozīmē ticēt, nožēlot grēkus un pieņemt Kristu. Tāpat viņš runā par glābjošo žēlastību, kuru Dievs apsola Savā jaunajā derībā, proti, Dieva darbu pie cilvēka, radot viņā jaunu sirdi. Pols Vašers desmit gadus kalpojis kā misionārs Peru, bet šobrīd ir viens no „HeartCry Missionary Society” darbiniekiem, kas atbalsta mācītājus un misionārus dažādās pasaules vietās. Grāmata „Evaņģēlija aicinājums un patiesa atgriešanās” pieejama šeit.