Izprast evaņģēlija aicinājumu un patiesu (un nepatiesu) atgriešanos – to palīdz šī grāmata. Autors iedziļinās tajā, ko patiesībā nozīmē ticēt, nožēlot grēkus un pieņemt Kristu. Tāpat viņš runā par glābjošo žēlastību, kuru Dievs apsola Savā jaunajā derībā, proti, Dieva darbu pie cilvēka, radot viņā jaunu sirdi. Pols Vašers desmit gadus kalpojis kā misionārs Peru, bet šobrīd ir viens no „HeartCry Missionary Society” darbiniekiem, kas atbalsta mācītājus un misionārus dažādās pasaules vietās. Grāmata „Evaņģēlija aicinājums un patiesa atgriešanās” pieejama šeit.
Sestdiena, 29. novembris, 2025 11:03
Izdota jaunu grāmatu par patiesu atgriešanos
Tiem, kuriem patīk svētkos dāvināt svaigi izdotas grāmatas, izdevniecība „Titam divi” piedāvā jauno Pola Vašera grāmatu „Evaņģēlija aicinājums un patiesa atgriešanās”, kas beidzot ir pieejama latviski. Evaņģēlijs ir pats pamats, kurā iesakņoties, rokoties dziļāk.