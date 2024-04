Izdota Katrīnas Čakstes Vilsones grāmata “Karš, mīlestība, brīvība“

Ievadvārdus grāmatai rakstījusi Katrīnas Čakstes-Vilsones meita Anastasija, kura apmeklēs Latviju kopā ar māti. Grāmatu caurvij Katrīnas Čakstes-Vilsones liecības par kristīgās ticības nozīmi viņas notikumiem bagātajā dzīvē, kurā pieredzēts gan kara posts, gan Dieva un daudzu cilvēku mīlestība. Savā stāstā autore nevairās no sāpīgiem piedzīvojumiem, jo visus tos pārklāj piedzīvota dziedināšana.

Lai godinātu valsts dibinātāju un atjaunotāju piemiņu, simboliski un cieņpilni grāmatas atvēršanas svētki notiks Saeimas namā 3. maijā. Katrīnas Čakstes-Vilsones vizītes laikā Latvijā citi ar grāmatas atvēršanu saistīti pasākumi plānoti Jelgavā, Liepājā un Jūrmalā, vietās, kuras ir saistītas ar Čakstu dzimtas vēsturi.

“Tumšajā, bangojošajā Baltijas jūrā mani pārsteidza Dieva mīlestība visā tās krāšņumā. Mēs bijām izbēguši no nacistu zaldātiem, un tagad mums bija jāslēpjas no viņu lielgabalu laivām. Atklājot, ka Dievs ir reāls un personisks, manas bailes izplēnēja. No tā brīža es piedzīvoju Viņa mīlestību, dziedināšanu un vadību, un šie memuāri to apliecina.

Atklājums, ka mana tēva nāve koncentrācijas nometnē tomēr nepadarīja mani par bāreni, radīja drošības sajūtu pasaulē, kur valda nedrošība un naids. Stāsta gaitā arvien spilgtāk izgaismojas Dieva brīnišķīgā klātbūtne.”

Grāmatu būs iespējams iegādāties kristīgajā grāmatnīcā “Ihtis”.