Semināru par digitālo kalpošanu vadīs Filips Baumanis, Samanta Naiverte un Annija Rozentāle no Liepājas Centra draudzes. Seminārs notiks 10. janvārī no plkst. 10.00 Rīgā, Matīsa ielā 50b, Mateja draudzes telpās. Pieteikšanās šeit.
Svētdiena, 14. decembris, 2025 10:29
Izsludināta pieteikšanās semināram „Digitālā kalpošana”
Latvijas Baptistu draudžu savienība aicina pieteikties semināram „Digitālā kalpošana: kā draudzei runāt sociālo mediju valodā”. Seminārs, kas plānots nākamā gada 10. janvārī, tiek rīkots, lai palīdzētu draudzēm efektīvi lietot sociālo mediju piedāvātās iespējas.