Semināru par digitālo kalpošanu vadīs Filips Baumanis, Samanta Naiverte un Annija Rozentāle no Liepājas Centra draudzes. Seminārs notiks 10. janvārī no plkst. 10.00 Rīgā, Matīsa ielā 50b, Mateja draudzes telpās. Pieteikšanās šeit.