Ceturtdiena, 15. janvāris, 2026 11:45

Viktorija Slavinska-Kostigova
Viktorija Slavinska-Kostigova

Garīgās kultūras notikums Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena 2026. gadā Latvijā norisināsies sestdien, 16. maijā. Šajā dienā un vakarā dievnami visā valstī būs atvērti ikvienam interesentam, aicinot iepazīt baznīcu arhitektūru, kristīgās tradīcijas un piedzīvot īpašo miera un klusuma atmosfēru. Kā plašāk informē Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāve Inese Knipše, par 2026. gada pasākuma moto izvēlēti apustuļa Pāvila vārdi: “Pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā!” (2Tes 3:16). Moto akcentē mieru kā būtisku vērtību gan cilvēka iekšējā dzīvē, gan sabiedrībā kopumā, uzsverot, ka tieši miers spēj vienot, dziedināt un veicināt savstarpēju sapratni.

Kā ierasts, Baznīcu nakts kļūst par satikšanās vietu gan regulāriem draudžu apmeklētājiem, gan tiem, kuri baznīcas slieksni pārkāpj pirmo reizi. Apmeklētājiem arī šogad tiks piedāvāta daudzveidīga programma – koncerti, ekskursijas, radošās nodarbības, sarunas ar mācītājiem un draudžu locekļiem, kā arī iespēja piedzīvot lūgšanu un pārdomu brīžus.

Draudzes visā Latvijā aicinātas piedalīties notikumā, atverot savus dievnamus apmeklētājiem jau no plkst. 12.00. Tradicionāli šajā dienā baznīcās skanēs zvani plkst. 12.00, 18.00 un 22.00, iezīmējot seno stundu lūgšanu laikus. Savukārt plkst. 21.00 visi apmeklētāji un draudzes aicināti vienoties Tēvreizes lūgšanā, kam sekos Latvijas valsts himnas atskaņošana.

Draudzes savu dalību Baznīcu naktī un Atvērto baznīcu dienā aicinātas pieteikt līdz 24. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Savukārt informācija par pasākumā iesaistītajām baznīcām un to programmām 2026. gadā būs pieejama vienotajā notikumu kartē vietnē www.baznicunakts.lv.

Papildu informācija:

mceu_19013678711768470264933.jpg

Latvijā Baznīcu nakti un Atvērto baznīcu dienu organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Brīvprātīgi, veltot savu laiku un profesionālās zināšanas, komandas kodolu veido neliela cilvēku grupa. Taču pasākumu kopumā – vismaz 300 cilvēku dažādās baznīcās visā Latvijā. Komandas kodols norāda - "Esam pateicīgi Dieva dotajiem talantiem par iespēju realizēt šo vērienīgo kultūras notikumu jau kopš 2014. gada." Attēls no baznicunakts.lv

