Kā ierasts, Baznīcu nakts kļūst par satikšanās vietu gan regulāriem draudžu apmeklētājiem, gan tiem, kuri baznīcas slieksni pārkāpj pirmo reizi. Apmeklētājiem arī šogad tiks piedāvāta daudzveidīga programma – koncerti, ekskursijas, radošās nodarbības, sarunas ar mācītājiem un draudžu locekļiem, kā arī iespēja piedzīvot lūgšanu un pārdomu brīžus.
Draudzes visā Latvijā aicinātas piedalīties notikumā, atverot savus dievnamus apmeklētājiem jau no plkst. 12.00. Tradicionāli šajā dienā baznīcās skanēs zvani plkst. 12.00, 18.00 un 22.00, iezīmējot seno stundu lūgšanu laikus. Savukārt plkst. 21.00 visi apmeklētāji un draudzes aicināti vienoties Tēvreizes lūgšanā, kam sekos Latvijas valsts himnas atskaņošana.
Draudzes savu dalību Baznīcu naktī un Atvērto baznīcu dienā aicinātas pieteikt līdz 24. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē. Savukārt informācija par pasākumā iesaistītajām baznīcām un to programmām 2026. gadā būs pieejama vienotajā notikumu kartē vietnē www.baznicunakts.lv.
Latvijā Baznīcu nakti un Atvērto baznīcu dienu organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Brīvprātīgi, veltot savu laiku un profesionālās zināšanas, komandas kodolu veido neliela cilvēku grupa. Taču pasākumu kopumā – vismaz 300 cilvēku dažādās baznīcās visā Latvijā. Komandas kodols norāda - "Esam pateicīgi Dieva dotajiem talantiem par iespēju realizēt šo vērienīgo kultūras notikumu jau kopš 2014. gada." Attēls no baznicunakts.lv