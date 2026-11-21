Lietotnes mērķis ir palīdzēt pusaudžiem veidot ikdienas Bībeles lasīšanas un lūgšanu paradumus. Grūenevalds sacīja: „Mēs ceram, ka šī lietotne palīdzēs pusaudžiem izveidot ikdienas Bībeles lasīšanas un lūgšanu paradumus, kas būtiski ietekmēs viņu dzīvi gan tagad, gan tālā nākotnē. Mēs arī ceram, ka tā palīdzēs jauniešu kalpošanas vadītājiem un vecākiem, vadot pusaudžus tuvāk Dievam caur Viņa Vārdu.”
Lietotnei „Bible Loop” ir divas funkcijas, kas to atšķir no pārējām YouVersion lietotnēm: „Bībeles pantu iegaumēšanas spēle un ikdienas pašsajūtas pārbaude”. Tajā iekļauta Bībeles pantu iegaumēšanas spēle ar anonīmu dalībnieku līderu tabulu, kā arī ikdienas pašsajūtas pārbaudes funkcija. Tā ļauj jauniešiem dalīties ar to, kā viņi jūtas, un saņemt atbilstošu garīgās izaugsmes saturu. Abu funkciju mērķis ir palīdzēt pusaudžiem personiskā veidā veidot saikni ar Dieva Vārdu.