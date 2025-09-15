Festivālu „Padod Uguni” kopumā apmeklēja ap 2000 cilvēku. Tajā uzstājās grupa „Secondchance”, Nauris Malāhovs, Lība Ēce-Kalniņa, Elijs Goba, Pēteris Upelnieks, Greisa Peremota, Kaspars un Tabita Ezeriņi, apvienība „Angel+Beats”, apvienība „Trīsvienības draugi”, kā arī misionāri no Nīderlandes Patriks un Marieta Brandesi. Nākamais kristīgās mūzikas festivāls „Padod uguni” plānots 2026. gada 22. augustā Talsos.
Svētdiena, 14. septembris, 2025 16:04
Izziņots nākamā gada festivāla „Padod Uguni” norises laiks Talsos
Atskatoties uz 23. augustā Talsos aizvadīto kristīgās mūzikas festivālu „Padod Uguni”, kas tika atjaunots pēc vairāku gadu pārtraukuma, organizatoru komanda pateicas visām Talsu novada draudzēm, sponsoriem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem un apmeklētajiem.