Festivālu „Padod Uguni” kopumā apmeklēja ap 2000 cilvēku. Tajā uzstājās grupa „Secondchance”, Nauris Malāhovs, Lība Ēce-Kalniņa, Elijs Goba, Pēteris Upelnieks, Greisa Peremota, Kaspars un Tabita Ezeriņi, apvienība „Angel+Beats”, apvienība „Trīsvienības draugi”, kā arī misionāri no Nīderlandes Patriks un Marieta Brandesi. Nākamais kristīgās mūzikas festivāls „Padod uguni” plānots 2026. gada 22. augustā Talsos.