Roberts bija ieradies ar skaidru mērķi – reprezentēt savu pārstāvēto LELB jauniešu kustību, tās darbu un vērtības. Viņš skaidri norādīja, ka pārstāv kristīgās vērtības, taču sēdē saklausījis daudz abstraktu runu:
“Daudzas runas ir paceltas abstrakti un tik daudz netiek runāts par to, ko kurš dara vai varētu darīt, bet, ka pastāv problēmas. Tomēr tās taču ir jārisina!”
Diskusija ilga pusotru stundu, kuras laikā jaunietis sev iedotajās dažās minūtēs izklāstīja būtisko par savu organizāciju. Roberts uzskata, ka viņu sadzirdēja tie, kuri vēlējās sadzirdēt, un to apliecināja arī kāda NVO pārstāvja vēlme pēc komisiju sēdes sadarboties brīvprātīgā darba jomā.
Jauniešu vakari, brīvprātīgais darbs un misija
Roberts deputātiem vēlējās īpaši uzsvērt organizācijas praktisko darbu. Viņš teica:
“Es ļoti vēlējos pastāstīt par mūsu organizācijas mērķiem. Mums to ir vesels saraksts!”
Šie mērķi ietver iknedēļas jauniešu vakarus, muzikālas nodarbības, kur jaunieši bez maksas var apgūt ģitāras, klavieru, džambas vai ukuleles spēli, kā arī vasaras nometnes un iniciatīvu grupas draudzēs. Tāpat viņš minēja Erasmus projektu “Es nebaidos palīdzēt!” un ideju apvienot jauniešus. Būtiski bija uzsvērt organizācijas statusu un darbu sabiedrības labā:
“Runāju par to, ka esam sabiedriskā labuma veicināšanas organizācija, mums ir plašs brīvprātīgais darbs, kas ir pat ļoti nozīmīgs šī pieminētā ‘Erasmus’ projekta ietvaros. Jaunieši dodas uz pansionātiem, apmeklē citus vienaudžus ar īpašām vajadzībām, palīdz vietās, kur nepieciešams praktisks atbalsts – būvē žogus un veic citus darbus," Viņš uzsvēra, ka LELB jauniešu centrs ir vieta, “kur varētu visi jaunieši var atbraukt”.
Roberts atzina, ka Latvijā sistēma šobrīd ļauj strādāt kristīgajā jomā, taču nepieciešama pašu iniciatīva. Viņaprāt, ir būtiski, lai valsts netraucētu organizācijai veikt tās darbu – doties misijā, sludināt evaņģēliju un rīkot jauniešu vakarus. "Šobrīd ir tikai pašiem jāgrib darboties.”
Klātesošie deputāti uzzināja, ka Jauniešu iniciatīvas grupai ir divi galvenie uzdevumi – jauniešu vakaru rīkošana draudzēs, kur tie nenotiek. "Statistika mums šobrīd ir visai bēdīga, divās trešdaļās draudžu, kur ir svētdienas skola, nav turpinājuma jauniešu vakaros. Es uzskatu, ka ir tik svarīgi, lai jaunieši 13 vai 15 gadu vecumā varētu tikties un diskutēt par dzīvēs svarīgajiem jautājumiem. LELB ir aptuveni 200 aktīvas draudzes. Tomēr ir maz to draudžu, kur jauniešu vakari notiek un ir aktīvs darbs ar pusaudžiem."
Otrs mērķis ir projekts “Es nebaidos palīdzēt”, kuram ir Eiropas finansējums un ir iespēja kopā ar jauniešiem doties vietās, kur nepieciešama palīdzība.
Konservatīvs jaunietis politikā un sabiedrībā
"Man svarīgi ir, lai mēs turpinām darīt, un ne tikai runāt. Tomēr šajā reizē es sadzirdēju, ka, ja mēs, jaunieši, patiešām gribam kaut ko izmainīt, tad ir jānāk pie deputātiem un jārunā ar viņiem. Viņi ir atvērti un vēlas sadarboties. Tāpēc uzskatu, ka pieteikties uz šādām komisiju sēdēm ir svarīgi, bet ir nepieciešams, lai valsts sistēmas darbojas korekti. Mums ir būtiski, lai mums kā organizācijai netiktu traucēts mūsu darbs, piemēram, iet misijas darbā, sludināt evaņģēliju, rīkot jauniešu vakarus un tā dot ieguldījumu sabiedrībai," jauniešu vadītājs uzsvēra, ka deputāti noteikti sadzird tos, kuri ir pie sarunu galda, tāpēc dalība komisiju sēdēs ir svarīga.
Roberts pārliecināts, ka kristīgajām un konservatīvajām organizācijām būtu jābūt vairāk klātesošām publiskajā telpā:
“Man šķiet būtiski, ka kristīgās un konservatīvās organizācijas iet un saka savu viedokli, jo zinām, ka to dara daudzas citas organizācijas, tostarp, liberālās.”
Trešdaļa sēdes tika veltīta pilsoniskajai līdzdalībai. Jauniešu vadītājs pārliecināts, ka jauniešiem Latvijā jāzina partijas, kuru vērtības sakrīt ar viņu pārliecību, un apzināti jāiesaistās vēlēšanās. Kā kristīgam jaunietim viņam esot svarīgi zināt, kuras partijas aizstāv kristīgās vērtības, reliģisko un runas brīvību.
Viņš norādīja arī uz konkrētiem izaicinājumiem. Piemēram, viņš minēja, ka ne visās universitātēs ļauj runāt par kristīgo mācību vai rīkot Alfas kursus, un uzdeva jautājumu: vai tā ir runas brīvība? Tāpat viņš visai kritiski vērtē "Papardes zieda" programmu skolās, uzskatot, ka līdzās informācijai par izsargāšanos un prezervatīvu lietošanu būtu jāsniedz arī kristīga izpratne par laulību un attiecībām. Un to var darīt kustības un organizācijas, kuras pārstāv šo domu.
Noslēgumā Roberts uzsvēra:
“Ir pāris lietas, ko mēs, jaunieši varam izmainīt un kāpēc būtu svarīgi būt tuvāk valdības politiķiem. Jā, arī kristīgajiem un konservatīvajiem jauniešiem jābūt klātesošiem lēmumu pieņemšanas procesos, jo tikai tā iespējams parādīt, ka arī viņu darbs ir pilnvērtīgs un sabiedrībai vajadzīgs. Protams, jauniešu vieta ne vienmēr būs pie lielajām komisiju sēdēm, kur tiek lemti tiešām nozīmīgi lēmumi. Es ticu ka jauniešiem ir jābūt veidam kā nodot ziņu par savām rūpēm tādā veidā, ka tas tiek sadzirdēts, saprasts un izdiskutēts. Iespējams, caur partijām, bet nekādā ziņā jauniešiem nevajadzētu uzņemties atbildību, kuri viņi nesaprot un nespēj panest."
*LELB - Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca