Ziemassvētku koncertā „Svētā nakts” uzstāsies Rīgas Svētā Jāņa draudzes koris, diriģenti Ilze Reine un Jānis Liepiņš-Keišs, kā arī tenors Mārtiņš Zvīgulis un ērģelnieks Aigars Reinis. Programmā: Adventa un Ziemassvētku dziedājumi, G. F. Hendeļa, A. Adāna, D. Foresta skaņdarbi. Biļetes: bilesuparadize.lv