Ziemassvētku koncertā „Svētā nakts” uzstāsies Rīgas Svētā Jāņa draudzes koris, diriģenti Ilze Reine un Jānis Liepiņš-Keišs, kā arī tenors Mārtiņš Zvīgulis un ērģelnieks Aigars Reinis. Programmā: Adventa un Ziemassvētku dziedājumi, G. F. Hendeļa, A. Adāna, D. Foresta skaņdarbi. Biļetes: bilesuparadize.lv
Sestdiena, 13. decembris, 2025 20:18
Jāņa baznīcā notiks Ziemassvētku koncerts „Svētā nakts”
Sestdien, 20. decembrī, plkst. 17.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā norisināsies Ziemassvētku koncerts „Svētā nakts”. Tas būs mierpilns un muzikāls vakars ar tradicionālām un arī mazāk zināmām svētku dziesmām, varenām ērģeļu skaņām un sirsnīgu atmosfēru.