26. jūlijā plkst. 18.00 Jāņa baznīcā atbalsosies liturģiskās himnas, kas gadsimtiem ilgi piepildījušas Konstantinopoles varenās bazilikas un Romas klosterus, būs iespēja dzirdēt Austrumu un Rietumu senos dziedājumus. Šajā programmā Viļņas koris „ARTOS” pievēršas korāļiem, kas ir viduslaiku muzikālās mākslas virsotne, atdzīvinot valodu, kura jau vairāk nekā tūkstoš gadu pārvar laika un telpas robežas.
Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 12:55
Jāņa baznīcā skanēs Austrumu un Rietumu senie dziedājumi
Pirmo reizi Rīgā unikālu koncertu aizvadīs Viļņas Ekumeniskā patriarhāta Bizantijas koris „ARTOS”. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā koncertā „LUX AETERNA” izskanēs dziedājumi no divām vēsturē ietekmīgām vokālajām tradīcijām – bizantiešu un gregoriāņu.