26. jūlijā plkst. 18.00 Jāņa baznīcā atbalsosies liturģiskās himnas, kas gadsimtiem ilgi piepildījušas Konstantinopoles varenās bazilikas un Romas klosterus, būs iespēja dzirdēt Austrumu un Rietumu senos dziedājumus. Šajā programmā Viļņas koris „ARTOS” pievēršas korāļiem, kas ir viduslaiku muzikālās mākslas virsotne, atdzīvinot valodu, kura jau vairāk nekā tūkstoš gadu pārvar laika un telpas robežas.