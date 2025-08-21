Džeimss D. Hiks (James D. Hick) no ASV pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir veltījis savu radošo darbību Ziemeļeiropas mūzikas pētniecībai, veidojot iespaidīgu projektu „Nordic Journey/Ziemeļu ceļojums”. Tā ietvaros viņš Ziemeļeiropas komponistiem pasūtījis vairāk nekā 70 jaunus skaņdarbus, arī atklājis aizmirstas vēsturiskas kompozīcijas. Kopumā šobrīd izdoti jau 28 mūzikas albumi. Koncertā „Baltijas ceļš” Rīgas Sv. Jāņa baznīcā Hiks piedāvās bagātīgu Baltijas reģiona mūzikas programmu no romantisma laikmeta līdz pat mūsdienu pirmatskaņojumiem, atspoguļojot Baltijas tautu kultūras daudzveidību un garīgās vērtības. Biļetes pie Rīgas Sv. Jāņa baznīcas ieejas stundu pirms koncerta sākuma vai Biļešu Paradīzē.