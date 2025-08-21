Džeimss D. Hiks (James D. Hick) no ASV pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir veltījis savu radošo darbību Ziemeļeiropas mūzikas pētniecībai, veidojot iespaidīgu projektu „Nordic Journey/Ziemeļu ceļojums”. Tā ietvaros viņš Ziemeļeiropas komponistiem pasūtījis vairāk nekā 70 jaunus skaņdarbus, arī atklājis aizmirstas vēsturiskas kompozīcijas. Kopumā šobrīd izdoti jau 28 mūzikas albumi. Koncertā „Baltijas ceļš” Rīgas Sv. Jāņa baznīcā Hiks piedāvās bagātīgu Baltijas reģiona mūzikas programmu no romantisma laikmeta līdz pat mūsdienu pirmatskaņojumiem, atspoguļojot Baltijas tautu kultūras daudzveidību un garīgās vērtības. Biļetes pie Rīgas Sv. Jāņa baznīcas ieejas stundu pirms koncerta sākuma vai Biļešu Paradīzē.
Trešdiena, 20. augusts, 2025 10:29
Jāņa baznīcā skanēs Baltijas komponistu ērģeļmūzikas koncerts
Sestdien Rīgas Sv. Jāņa baznīcā norisināsies noslēguma koncerts ciklā „Ērģeļu vasara 2025”. Amerikāņu ērģelnieks Džeimss D. Hiks 23. augustā pulksten 19.00 programmā „Baltijas ceļš. Ērģeļmūzika” atskaņos latviešu, lietuviešu un igauņu komponistu mūziku.