Vakara programmā: slavēšanas dziesmas, lūgšanas, Dieva Vārds, svētruna, ko līdzdalīs mācītājs Gints Graudiņš, kā arī sadraudzība pie tējas, kafijas un uzkodām. Slavēšanas vakars notiks Jāņa baznīcas altārdaļā (ieeja pa sānu durvīm no Skārņu ielas, Vecrīgā).