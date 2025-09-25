Vakara programmā: slavēšanas dziesmas, lūgšanas, Dieva Vārds, svētruna, ko līdzdalīs mācītājs Gints Graudiņš, kā arī sadraudzība pie tējas, kafijas un uzkodām. Slavēšanas vakars notiks Jāņa baznīcas altārdaļā (ieeja pa sānu durvīm no Skārņu ielas, Vecrīgā).
Trešdiena, 24. septembris, 2025 12:27
Jāņa baznīcā šonedēļ notiks sezonas pirmais slavēšanas vakars
Rīgas Svētā Jāņa baznīcā šonedēļ norisināsies pirmais slavēšanas vakars jaunajā sezonā kopā ar mūzikas projektu „Jāņa ielas republika”. Ikviens aicināts pievienoties kopīgai Dieva slavēšanas dziesmu dziedāšanai piektdien, 26. septembrī, pulksten 19.00.