Slavēšanas dziesmu vakars notiks Rīgas Svētā Jāņa baznīcai līdzās esošajā Draudzes namā (ieeja no Jāņa sētas). Vakara programmā: slavēšanas dziesmas, lūgšanas, Dieva Vārds, svētruna, ko līdzdalīs mācītājs Gints Graudiņš, kā arī sadraudzība pie tējas, kafijas un uzkodām.
Trešdiena, 26. novembris, 2025 08:34
Jāņa baznīcas Draudzes namā notiks ikmēneša slavēšanas vakars
Rīgas Svētā Jāņa draudze aicina uz ikmēneša slavēšanas dziesmu vakaru, kurā muzicēs apvienība „Jāņa ielas republika”. Slavēšanas vakars, kā ierasts, notiks mēneša ceturtajā piektdienā, 28. novembrī, pulksten 19.00, bet norises vieta šoreiz būs cita.