Slavēšanas dziesmu vakars notiks Rīgas Svētā Jāņa baznīcai līdzās esošajā Draudzes namā (ieeja no Jāņa sētas). Vakara programmā: slavēšanas dziesmas, lūgšanas, Dieva Vārds, svētruna, ko līdzdalīs mācītājs Gints Graudiņš, kā arī sadraudzība pie tējas, kafijas un uzkodām. 