Semināra lekcijas notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Dalībniekiem, kas nav apmeklējuši pirmo semināru, ieteicams noskatīties pirmā semināra video lekcijas, kas pieejamas 2vai3.lv informācijas sadaļā. Seminārā 24. janvārī varēs uzzināt, ko darīt, lai Vecās derības Rakstu vietas atklātu bērniem kā Dieva Vārdu par Jēzu. Pieteikšanās līdz 21. janvārim: 2vai3.lv/seminari
Trešdiena, 17. decembris, 2025 12:00
Janvārī notiks seminārs svētdienskolu skolotājiem
Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) Svētdienskolu apvienība un fonds „Divi vai trīs” aicina uz semināru „100% ĪSTA kalpošana”, kas notiks 24. janvārī. Tas būs otrais no četru semināru cikla svētdienskolas skolotājiem un pusaudžu kalpošanā iesaistītajiem.