Pirmdiena, 17. janvāris, 2022 12:45

Sākoties jaunam gadam Ogres DOMS ir izvēlējies sākot ar janvāri diskutēt par zinātniskajiem pierādījumiem attiecībā uz Radīšanas teoriju, kura atklāj atšķirīgu skatījumu iepretim ateisma uzskatos balstītajai evolūcijas teorijai par planētas Zemes un dzīvību uz tās izcelšanos.

“Nav noslēpums, ka mūsdienās arvien vairāk evolūcijas teorija tiek saukta par ideoloģiju, jo tajā pastāv daudzi zinātniski nepamatoti uzskati, kur pretī arvien vairāk parādās jauni zinātniski pierādījumi un argumenti Radīšanas teorijai, tai skaitā par Zemes vecumu, Noā plūdiem, dinozauru ēru utt. Tāpēc uzskatām, ka ir vērts ieklausīties tajā, ko kreaconisma (angļu valodā – radīšanas) zinātnieki ir atklājuši par mūsu planētas vēsturi iepretim tai informācijai, kas mums tika mācīta skolās gan padomju laikā, gan arī mūsdienās”, gaidāmo tēmu komentē Ogres DOMS vadītājs Dainis Pandars.


Lekcijas par radīšanu ir sagatavojis otrs DOMS lektors Lūkass Balodis un tās jau no 9.janvāra ir iespējams skatīties katru svētdienu pl.10:00 kanālā youtube.com/OgresDOMS. Savukārt, katra mēneša pirmajā svētdienā būs “Jautājumu un atbilžu laiks”, kurā Dainis Pandars un Lūkass Balodis tiešraidē atbildēs uz iesūtītajiem klausītāju jautājumiem. Tos var sūtīt vietnē ej.uz/domsjauta.

Informāciju sagatavoja Ogres Doms

