Šī gada konferences temats būs „Vārda spēkā”. Mērķis ir apskatīt dažādus Reformācijas aspektus evaņģēliskās draudzes un pasaules vēstures attīstības kontekstā. Konferencē piedalīsies: vēstures doktors Gundars Ceipe, mācītājs Jēkabs Dzērve, teoloģijas maģistre Milda Klampe, filoloģijas doktore Beata Paškevica, sludinātājs Verners Šteinbergs, teoloģijas doktors Uģis Sildegs, vēstures doktors Jānis Šiliņš un mācītājs, konferences organizators Gints Lūsis-Grīnbergs. Konferences populārzinātniskā forma ir saprotama un atvērta katram interesentam arī bez priekšzināšanām.