Šī gada konferences temats būs „Vārda spēkā”. Mērķis ir apskatīt dažādus Reformācijas aspektus evaņģēliskās draudzes un pasaules vēstures attīstības kontekstā. Konferencē piedalīsies: vēstures doktors Gundars Ceipe, mācītājs Jēkabs Dzērve, teoloģijas maģistre Milda Klampe, filoloģijas doktore Beata Paškevica, sludinātājs Verners Šteinbergs, teoloģijas doktors Uģis Sildegs, vēstures doktors Jānis Šiliņš un mācītājs, konferences organizators Gints Lūsis-Grīnbergs. Konferences populārzinātniskā forma ir saprotama un atvērta katram interesentam arī bez priekšzināšanām.
Trešdiena, 29. oktobris, 2025 12:29
Jau desmito reizi norisināsies konference „Reformācijas krāsas”
Latvijas Evaņģēliskā alianse un mācītājs Gints Lūsis-Grīnbergs jau desmito reizi aicina uz konferenci „Reformācijas krāsas”. Desmitā konference „Reformācijas krāsas” norisināsies 1. novembrī pulksten 11.00 Svētā Pētera baznīcā, Rīgā, Reformācijas laukumā 1.