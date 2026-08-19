Jau sestdien Talsos notiks kristīgās mūzikas festivāls "Padod Uguni", būs programma arī bērniem

Festivālā piedalīsies Latvijā zināmi kristīgās mūzikas pārstāvji - Kintija Alpe, Valdis Indrišonoks, Dita Svarupa-Robalde, Valters Gleške un "Prieka Vēsts" slavēšanas grupa, kā arī "Ezras stāsts" (zināmi arī kā "My Radiant U").
"Šajā gadā muzikālie pārsteigumi būs divi – lietuviešu grupa ar Gabriele Gvazdikaite Grigute un Talsu apvienotais draudžu koris. Muzikālajā programmā uzstāsies pilnīgi citi mūziķi, nekā tas bija pērn, jo mums Latvijā ir daudz talantīgu kristīgās mūzikas pārstāvju, un gribam dot iespēju visiem," stāsta festivāla organizatore Ilze Maurere.
Viņa arī atgādina, ka šī festivāla pirmsākumi meklējami jau pirms 19 gadiem, kad tieši Talsos notika pirmais šāda veida pasākums. Piedzīvojot pārtraukumu, tas kā nozīmīgs kristīgās kultūras pasākums atgriezās pagājušajā gadā, kad festivāls pulcēja ap 2500 cilvēku.
Sadarbībā ar Talsu draudzēm un kristīgo motobraucēju klubu “CMA Latvia” šogad ir tapusi plaša festivāla dienas programma. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt Talsu draudzes un tajās pacienāties ar kafiju, piedalīties aktivitātēs ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kā arī pirms festivāla apmeklēt ērģeļmūzikas koncertu. Pie Talsu Kultūras centra viesus sagaidīs kristīgie motociklisti, un bērniem būs iespēja ar tiem pavizināties. Festivāla laikā darbosies arī lūgšanu telts, kur ikviens varēs saņemt aizlūgšanas par savām vajadzībām.
Kā norāda organizatori, festivāls "Padod Uguni" ar mūzikas palīdzību vēlas uzrunāt sabiedrību, tostarp cilvēkus, kuri ikdienā nav saistīti ar kristīgo ticību, kā arī saliedēt kristiešus no dažādām draudzēm un konfesijām. Šī gada festivāla galvenā atziņa ietverta vārdos "kopā un paļaujies".
Foto no festivāla arhīva
"Sarīkot Latvijas mēroga kristīgu festivālu prasa gan laiku, gan finanses. Festivālam jau sākam gatavoties, tiklīdz viens ir noslēdzies. Mūsu komanda ir zelts – katrs ir savā vietā, zina, ko un kas jādara, un, ja rodas kādas problēmas, mēs tās kopīgi atrisinām. Visa pamatā ir Dieva vadība un paļaušanās, ka Dievs gādās. Līdz šim Viņš nav licis vilties," tā Ilze Maurere. Lielu atbalstu festivāla tapšanā sniedz brīvprātīgie – starp viņiem ir lūgšanu, tīrības, drošības un viesmīlības komandas, kā arī jaunieši, kuri rūpējas par festivāla sociālajiem tīkliem.
"Mēs aicinām cilvēkus ieplānot šī gada 22. augustu kā dienu, ko pavadīt Talsu pilsētā kopā ar ģimeni un draugiem. Talsu Sauleskalna estrāde vakarā kļūs par vietu, kur caur mūziku, lūgšanām un sadraudzību piedzīvosim Dieva klātbūtni. Ticam, ka Dievs spēj iedegt sirdis un atjaunot ticību. Mūzika ir valoda, kas vieno," aicina festivāla organizatore.
Festivāla apmeklējums ir bez maksas. Pasākuma tehniskās izmaksas, kas ir aptuveni 10 000 eiro, palīdz segt cilvēku, draudžu un organizāciju labprātīgi ziedojumi. Ikviens, kam sirdī ir vēlme atbalstīt festivālu, to var izdarīt vietnē www.ziedopadoduguni.lv.
Festivālu rīko biedrība "Padod Uguni", kuras komandā darbojas Egita Ķīviča, Daija Grīvane, Elīna Priekule, Kaspars Ezeriņš, Mārtiņš Ogle-Ozoliņš un Ilze Maurere.
Plašāka dienas programma pieejama festivāla Facebook un Instagram kontos, kā arī www.padoduguni.lv.