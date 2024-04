Jau šopavasar iespēja piedalīties ekspedīcijas braucienā “Zudusī baznīca” Latvijas Kristīgais radio

Biedrība “Mūsu kultūras mantojums” jau šajā pavasarī organizē ekspedīcijas braucienus “Zudusī baznīca”, kuros tiek apmeklēti laika gaitā zudušie dievnami un iepazīta to vēsture. Tuvākie braucieni paredzēti no 8. līdz 9. martam un no 31. maija līdz 2. jūnijam.