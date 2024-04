Jauna dokumentālā filma stāsta par drosmīgu mācītāju, kurš izglāba vairāk nekā 1000 ziemeļkorejiešu Latvijas Kristigais radio / 2.cbn.com

Iznākusi jauna dokumentālā filma “Utopijas aizsegā” (Beyond Utopia), kas sniedz ieskatu par dzīvi Ziemeļkorejā. Filmas saturs parāda ikdienu, sākot no nežēlīgās izturēšanās pret saviem cilvēkiem līdz nodevīgajiem ceļojumiem, ar kuriem saskaras pārbēdzēji, mēģinot aizbēgt no savas dzimtenes.