Jauna grāmata kristiešiem palīdzēs saprast, kā ticība saskan ar zinātni

Garte ir atzīts bioloģijas un ģenētikas pētnieks ar ilggadēju akadēmisku un praktisku pieredzi, kas viņam ļauj runāt ar autoritāti gan zinātnes, gan ticības jautājumos. Viņa jaunā grāmata “Beyond Evolution: How New Discoveries in the Science of Life Point to God” (“Pāri evolūcijai: kā jauni zinātnes atklājumi par dzīvību norāda uz Dievu”) iznāca 2025. gada 19. augustā.
Autors uzsver, ka grāmatas mērķis ir dot drošību kristiešiem, kuri jūtas apjukuši bieži dzirdētā ateistiskā apgalvojuma dēļ, ka evolūcija iznīcina radīšanas stāsta nozīmi un liek viņiem izvēlēties starp ticību un zinātni. Lai arī pats Garte saka, ka lasītājiem nav nepieciešamas padziļinātas zināšanas bioloģijā, kas ir augstākas par vidusskolā saņemtajām zināšanām, viņš grāmatā runā no savas ilgās pieredzes bioķīmijā un kompetencēm molekulārajā bioloģijā un ģenētikā. Pētnieka desmitgadēm ilgā pieredze pētniecībā ļāvusi radīt stāstījumu, kas vienlaikus ir saprotams plašai sabiedrībai, un tai pat laikā arī balstīts uz zinātniski pareizu informāciju.
Viens no grāmatas galvenajiem mērķiem, kā uzsver Garte, ir veicināt kristiešu vienotību jautājumā par to, kā zinātne saskan ar ticību, kā arī padarīt jaunākos bioloģijas atklājumus saprotamus ikvienam ticīgajam.