Aptaujā, ko pasūtīja “Londonas King's College” Politikas institūts, arī tika atklāts, ka šī vecuma grupa biežāk ziņo par bijības sajūtu pret Visumu vai dabu, 36% apgalvojot, ka šādas emocijas piedzīvo katru nedēļu. Salīdzinājumam, no kopējā iedzīvotāju skaita šis rādītājs ir tikai 27%.
Viens no pieciem jauniešiem (22%) teica, ka vismaz reizi nedēļā jūtas dziļi pateicīgs par to, ka ir dzīvs. Ziņojumā norādīts, ka jauniešu vidū parādās pieaugoša garīguma un reliģiskās zinātkāres sajūta, un daudzi meklē dzīves jēgu un mērķi.