Jaunieši divreiz biežāk nekā vecākā gada gājuma cilvēki jūtas pateicīgi Dievam

Jaunieši divreiz biežāk nekā vecākā gada gājuma cilvēki jūtas pateicīgi Dievam
Foto: pexels.com
Jaunieši divreiz biežāk nekā vecākā gada gājuma cilvēki jūtas pateicīgi Dievam

Nesen veiktā aptauja atklāj, ka jaunieši ievērojami biežāk nekā vecākās paaudzes cilvēki jūtas pateicīgi Dievam un izjūt bijību pret Dievu. Ziņojumā "Grateful Britain", kas publicēts 24.decembrī, teikts, ka 42% jauniešu vecumā no 18 līdz 34 gadiem jūtas pateicīgi Dievam, salīdzinot tikai ar 22% cilvēku vecumā no 55 gadiem.

Aptaujā, ko pasūtīja “Londonas King's College” Politikas institūts, arī tika atklāts, ka šī vecuma grupa biežāk ziņo par bijības sajūtu pret Visumu vai dabu, 36% apgalvojot, ka šādas emocijas piedzīvo katru nedēļu. Salīdzinājumam, no kopējā iedzīvotāju skaita šis rādītājs ir tikai 27%.

Viens no pieciem jauniešiem (22%) teica, ka vismaz reizi nedēļā jūtas dziļi pateicīgs par to, ka ir dzīvs. Ziņojumā norādīts, ka jauniešu vidū parādās pieaugoša garīguma un reliģiskās zinātkāres sajūta, un daudzi meklē dzīves jēgu un mērķi.

