Misijas un sadraudzības vakari ar norvēģiem Saldus Gregorskolā notiks katru vakaru plkst. 19.00 no 28. aprīļa līdz 1. maijam. 2. maijā plkst. 10.00 Saldū paredzēts pārgājiens, savukārt plkst. 11.00 Jauniešu centrā Vecrīgā – sadraudzības diena.
Ceturtdiena, 30. aprīlis, 2026 11:37
Jauniešu centrs organizē starptautisku misijas nedēļu Rīgā un Saldū
LELB Jauniešu centrs aicina uz kopīgu misijas un Eiropas jaunatnes nedēļu Rīgā un Saldū. 30. aprīlī plkst. 18.00 Jauniešu centrā (Mārstaļu ielā 10, Vecrīgā) notiks Norvēģijas kultūras vakars, plkst. 20.00 – Vecās Ģertrūdes Alfa kursa slavēšanas grupas koncerts.