Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde. Neatkarīgi no tā, vai interesents jau zina savu kristīgo studiju virzienu vai vēl tikai meklē iedvesmu, interaktīvais buklets palīdzēs spert soli pretī vērtīgām zināšanām, jo tām ir mūžīga vērtība.
Ceturtdiena, 4. jūnijs, 2026 09:40
Jauns interaktīvs buklets sniedz ieskatu Latvijas Bībeles centra piedāvātajās studiju programmās
Latvijas Bībeles centrs aicina iepazīt studiju iespējas 2026./2027. mācību gadam. Tagad tas ir vēl ērtāk un interesantāk. Ir izdots jauns interaktīvais buklets, kurā vienuviet var atrast informāciju par Latvijas Bībeles centra piedāvātajām studiju programmām.