Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde. Neatkarīgi no tā, vai interesents jau zina savu kristīgo studiju virzienu vai vēl tikai meklē iedvesmu, interaktīvais buklets palīdzēs spert soli pretī vērtīgām zināšanām, jo tām ir mūžīga vērtība. 