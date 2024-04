Jauns izklaidējošs un evaņģelizējošs animācijas seriāls

Platformā X izplatītajā paziņojumā Gregs Lorijs sacīja: "Mans multiplikācijas filmu varonis Ben Born Again un viņa draugs Dzeltenais suns tagad ir animēti, un pavisam drīz būs mūsu pirmā multfilma." 71 gadu vecais Lorijs solīja, ka šīs multfilmas būs gan izklaidējošas, gan evaņģelizējošas, un dalījās ar fragmentu no gaidāmās sērijas pirmās epizodes ar nosaukumu "Tilts ir galā". Šajā 52 sekunžu garajā klipā galvenie varoņi, tostarp antropomorfais Dzeltenais suns, iepazīstas viens ar otru pludmalē. Galvenais varonis atklāj, ka viņa vārds ir vārdu spēle, kas atspoguļo to, ka viņš ir "piedzimis no jauna". Animācijas seriālu, kura iznākšana aplikācijā Harvest+ plānota 1. februārī, veidojusi kompānija Trilogy Animation. Lorijs pirmo reizi iepazīstināja ar šiem varoņiem pagājušajā gadā publicētā videoklipā un atcerējās, ka zīmēšanai un mākslai bija liela nozīme viņa vētrainajā bērnībā 60. gados.

Mācītājs stāsta, ka viņš vēlējies kļūt par karikatūristu. Pēc atgriešanās pie Kristus un mākslas nodarbībām vidusskolā Lorijs izveidoja komiksu "Dzīvais ūdens", kas šķita efektīvs veids, kā apvienot savu aizraušanos ar mākslu un jaunatklāto ticību.