Koncertā piedalīsies Artūrs Rižeščonoks (balss), Nauris Malāhovs (balss, ģitāra), Nelda Malāhova (balss), Kaspars Lieksnis (balss), Sofija Lieksne (balss), Evita Tautvaite (balss), Marita Caune (balss), Viktorija Čerevko (balss) Mikus Lode (balss, mutes harmonikas), Māris Treijs (taustiņi), Maija Kania (vijole), Guntis Majevskis (saksofons), Ričards Zaluckis (basģitāra) un Matijs Lode (bungas). Kopdziedāšanas pielūgsmes koncerts „Mantojums” notiks 29. novembrī pulksten 16.00 Jelgavas baptistu draudzes baznīcā, Mātera ielā 54.
Trešdiena, 19. novembris, 2025 12:11
Jelgavā notiks kopdziedāšanas pielūgsmes koncerts „Mantojums”
Īsi pirms Adventa laika sākuma Jelgavā norisināsies kopdziedāšanas pielūgsmes koncerts „Mantojums”. Koncerta repertuārā būs iespēja dzirdēt pasaulē un Latvijā zināmas tradicionālās kristīgās himnas un seno krājumu dziesmas mūsdienīgā izpildījumā.