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Pirmdiena, 27.07.2026 14:41
Dita, Marta
Pirmdiena, 27. jūlijs, 2026 13:44

Jeruzalemē atklātas 2600 gadus senas koka sijas no Pirmā tempļa laikmeta

Latvijas Kristīgais radio
Jeruzalemē atklātas 2600 gadus senas koka sijas no Pirmā tempļa laikmeta
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Pirmdiena, 27. jūlijs, 2026 13:44

Jeruzalemē atklātas 2600 gadus senas koka sijas no Pirmā tempļa laikmeta

Latvijas Kristīgais radio

Jeruzalemē arheologi veikuši nozīmīgu atklājumu – atrastas vairāk nekā 2600 gadus senas apdegušas koka sijas, kas saistītas ar Pirmā tempļa laikmetu. Izrakumos Dāvida pilsētas teritorijā pie Givati autostāvvietas pētnieki atrada koka konstrukcijas paliekas, kas, iespējams, saglabājušās pēc Jeruzalemes iznīcināšanas Babilonijas iebrukuma laikā 586. gadā pirms mūsu ēras.

Arheologi uzskata, ka šīs sijas varēja būt daļa no ēkas jumta iekšpagalmā Pirmā tempļa periodā. Pēc ugunsgrēka koksne tika pārklāta ar izkusušu apmetumu no ēkas sienām, kas palīdzēja to saglabāt vairāk nekā divus gadu tūkstošus. Atklājums sniedz jaunu ieskatu vienā no nozīmīgākajiem notikumiem Jeruzalemes vēsturē – pilsētas krišanā un Pirmā tempļa iznīcināšanā. Pētnieki norāda, ka tik labi saglabājušās senas koka konstrukcijas Izraēlā ir ļoti retas un sniedz vērtīgu informāciju par tā laika celtniecību. Izrakumus veica Izraēlas Senlietu pārvaldes un Telavivas Universitātes arheologi Jeruzalemes Nacionālā parka teritorijā. Zinātnieki turpina pētīt atradumu, kas palīdz labāk izprast seno Jeruzalemi un notikumus, kas mainīja reģiona vēstures gaitu.

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