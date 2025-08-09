Jeruzalemē atrasta ebreju monēta no Otrā tempļa laikiem

Sestdiena, 09.08.2025 22:49
Tisha b'Av dienas priekšvakarā, traģēdijas atceres dienā ebreju vēsturē, arheologi prezentēja negaidītu atradumu – bronzas monētu, kas kalta pašās Lielās ebreju sacelšanās pret Romu beigās, neilgi pirms Otrā tempļa iznīcināšanas 70. gadā.

Monēta tika atrasta Jeruzalemes Tempļa kalna dienvidrietumu daļā. Uz tās ir iegravēts uzraksts senebreju valodā: „Par Cionas atpirkšanu”. Eksperti datē atradumu ar sacelšanās ceturto gadu — 69.-70. gadu. Šādas monētas tiek uzskatītas par retām.

Pēc Izraēlas Senlietu pārvaldē teiktā, atradums bijis pilnīgi negaidīts un ir labi saglabājies. Vienā pusē attēlots biķeris, otrā – palmas zari, ko parasti izmanto kā simbolu Sukota jeb Būdiņu svētkos. Šāda veida monētas tika kaltas Jeruzalemē viena no sacelšanās līdera – Šimona Bar-Gioras – vadībā. Ebreju mantojuma ministrs, rabīns Amihai Eliyahu komentē: “Monēta ar uzrakstu “Par Cionas atpirkšanu” pauž paaudžu ilgas pēc atbrīvošanas, atdzimšanas, brīvas Jeruzalemes. Pagājuši divi tūkstoši gadi, un mums ir gods atrast mūsu vēstures liecības. Tas ir stiprinošs vēstījums visai Izraēlas tautai, īpaši nacionālajā sēru dienā.”

