Nākamā brauciena mērķis ir nest siltumu un prieku bērniem Ukrainā. Pēdējā laikā Krievija pastiprināti iznīcina Ukrainas infrastruktūru, gaidāma smaga ziema, tāpēc primāri nepieciešams ģenerators un sildītāji. Rīgas Jēzus draudze pateicas ikvienam, kurš ar savu materiālo vai finansiālo ziedojumu palīdz draudzei palīdzēt Ukrainai.
Ceturtdiena, 4. decembris, 2025 08:44
Jēzus draudze īsteno palīdzības misiju „No rokas” Ukrainai
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Jēzus draudze regulāri dodas palīdzības kravu braucienos uz Ukrainu, īstenojot misiju „No rokas”. Līdz 17. decembrim tiek komplektēta nākamā krava, un ikviens var piedalīties šīs misijas atbalstīšanā.