"Jēzus maršs" Latvijā: Ticības svētki un vienotības apliecinājums

"Jēzus maršs" jau gadiem notiek dažādās pasaules valstīs, pulcējot miljoniem ticīgo. Latvijā šo nacionāla mēroga notikumu rīko starpkonfesionāla organizatoru grupa, ko veidojuši bīskapi un mācītāji no dažādām Latvijas draudzēm. JĒZUS MARŠA ideju atbalsta un aicina tajā piedalīties arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, bīskaps Rinalds Grants, bīskaps Kaspars Šterns, bīskaps Modris Ozolinkevičs, bīskaps Nikolajs Gribs, mācītājs Vilnis Gleške, kā arī citi bīskapi un mācītāji Latvijā.

Programmā plānota pulcēšanās, pielūgsme, lūgšanas, gājiens, kā arī uzrunas no dažādu konfesiju un draudžu pārstāvjiem no visiem Latvijas reģioniem. Pulcēšanās gājienam sestdien, 14. septembrī no pulksten 14.00 Vērmanes dārzā. Atklāšana – 15.00. Pēc tam notiks gājiens no Vērmanes dārza uz Doma laukumu (ar trim pieturas punktiem). Noslēguma pasākums paredzēts pulksten 19.00 Doma laukumā.

"Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās." (2. Korintiešiem 2:14) "Jēzus maršs" aicina piedalīties visus Kristus sekotājus Latvijā. Draudžu reģistrācija notiek šeit. Informācija par notikumu pieejama tīmekļvietnē jezus.lv.

Lai nodrošinātu drošību un veiksmīgu pasākuma norisi, organizatori sadarbojas ar Rīgas pašvaldību un attiecīgajām iestādēm.