- Šādas Vīru dienas Ogrē notiks pirmo reizi, vai varētu būt, ka tās ir “izaugušas” no ilggadējiem vīru vakariem, kas notikuši tepat reizi mēnesī?
- Tā ir vistīrākā taisnība. Jau gadiem šādus vīru vakarus organizē Ogres kristiešu draudze “Vārda spēks” ar mācītāju Agri Ginko, un mēs apzinājāmies, ka ar šiem vakariem ir nedaudz par maz. Tā kā zinām, ka šādi vīru vakari notiek ne tikai Ogrē, bet arī vairākās citās Latvijas pilsētās, radās ideja, ka varētu vienā pasākumā sapulcināt nu jau plašāku auditoriju. Tā radās ideja par Vīru dienām. Vienam vīram no mūsu komandas Filipam Hepīsam pirms kāda laika burtiski atnāca redzējums, ka Ogres estrāde ir pilna ar vīriem ar paceltām rokām, kuri slavē Dievu. Viņš šo ideju izstāstīja tālāk savā braucienā uz Dienvidāfriku un aicināja vienu turienes mācītāju atbraukt un teikt runu šādā pasākumā. Uzrunātais mācītājs nevarēja pats ierasties klātienē, bet mums būs viņa video uzruna, ko raidīsim piektdien. Ir izdevies izveidot sadarbību arī ar Lietuvas un Igaunijas draudzēm un mācītājiem. Man patika, kā pieminētais Filips teica, ka pats svarīgākais jau nav, kas runās, bet tas, ka šajā pasākumā būs jūtams Jēzus Kristus, kam mēs visi arī ticam. Dievs var runāt arī caur jebkuru cilvēku. Ir Bībelē rakstīts, kur sapulcēsies divi vai trīs Viņa vārdā, tur Viņš būs viņu vidū.
- Nav jau viegli neizcelt cilvēku vai nelolot cerības uz izdošanos, ja, piemēram, uz skatuves kāps kāds populārs cilvēks...
- Jā, mēs to redzam jau veidojot mūsu raidierakstu. Ja tajā ir populārs cilvēks, kura seja ir atpazīstamāka, tad skatījumu skaits palielinās. Es domāju, jāuzdod jautājums, kas ir svarīgāk - aicināt 10 tūkstošus cilvēkus uz pilnu stadionu, piemēram, koncertu, bet palaist viņus mājās ar sajūtu, ka nekas viņu dzīvē nemainīsies vai varbūt sapulcināt kopā tūkstoti, kuriem pēc tam ir pavērsiens personīgajā dzīvē.
Kaspara desmitā raidieraksta “Parunāsim kā vīri” saruna par vīriem aktuāliem jautājumiem bija ar mācītāju, mentoru, BPI drafta instruktoru Mārci Zīvertu. Attēls – ekrānkadrs no raidieraksta youtube kanāla
- Tev ir stāsti, ka iekšējās pārmaiņas ar vīrieti tiešām var notikt arī vienā mirklī?
- Tas ir dažādi. Mums ir bijušas liecības, kur cilvēki ir bijuši tik dziļās bedrēs, pēc pašnāvības mēģinājumiem, bet kur vienā brīdī notiek klikšķis, atnāk dziļa iekšējā saprašana un cilvēka dzīve mainās. Kādreiz viss notiek soli pa solim. Pārmaiņu process var notikt lēnām. Un mūsu dzīvē jau nemitīgi dažādas pārmaiņas notiek!
- Kā tev izdodas panākt to, ka šie vīri tavā raidierakstā tik dziļi un personīgi dalās, piemēram, par ticības jautājumu?
- Liela daļa no šiem vīriem, kas nāk pie manis uz sarunu, ir no komandas. Mēs esam bijuši kopā vīru vakaros, un starp mums ir izveidojusies uzticība. Tomēr ir arī kādi, ar kuriem ierakstā satiekos pirmo reizi. Es cenšos, lai šīs sarunas būtu tiešas un ka varam runāt pilnīgi par visu. Viens no vīriem man reiz teica, ka nav jau ko slēpt un jo atklātāk runā, jo pašam paliek vieglāk. Un to atklātību ir absolūti svarīgi dzirdēt citiem vīriem! No komentāriem, protams, redzam, ka ieraksts iziet “ārpus burbuļa”, ir dažāda veida komentāri. Bet lielākoties ir pateicības par to, ka tiešām šeit dalās ar lietām, ar kurām patiesībā ļoti daudz vīriešu saskaras. Sākot no atkarībām - alkohols, narkotikas, pornogrāfijas. Šīs lietas skar gan kristiešus, gan nekristiešus. Svarīgi, ka pat tad, ja esi kritis, tu spēj to nožēlot un katru dienu cīnīties un uzvarēt.
- Vai no šīm sarunām esi pamanījis, kuras tad varētu būt top 3 mūsdienu vīrieša lielākās problēmas?
- Zini, mēs nesen izveidojām tādu kā aptaujas formu, to aizpildīja gan vīrieši, kas apmeklē Ogrē vīru vakarus, gan sievietes, kas arī reizi mēnesī apmeklē sieviešu vakarus. Mēs lūdzām norādīt, kādas, viņuprāt ir lielākās problēmas, ar ko sastopas vīrieši šodien. Tā kā šo aptauju ielikām arī Facebook, tad atbildēja mums ļoti dažādi cilvēki. Protams, tā vairāk ir tāda mūsu iekšējā aptauja un to nevar nosaukt par reprezentatīvu, bet kādu priekšstatu mēs guvām. Rezultāti sakrita ar to, ko biju jau novērojis. Pirmā lielā problēma no pašu vīru skatu punkta ir šis atkarības jautājums.
Viņi paši atzīst - alkohols, slinkums, sociālie tīkli, kas attīstās jau pornogrāfijā, tās ir vājības. Otrs ir finansiālais slogs, ko izjūt vīrieši. Kad savā raidierakstā es nesen jautāju psihoterapeitam Nilam Saksam Konstantinovam, ja viņš būtu premjers, kādus padomus viņš ieteiktu, lai vīrietis varētu līdz gada beigām uzlabot savu dzīvi, viņš minēja ko līdzīgu. Numur viens, viņaprāt, būtu svaru zāles un vieta, kur vīrietim uzlabot savu fizisko stāvokli un otrs – finanšu apmācības un palīdzība, kā tikt ārā no parādiem, kā attīstīt finanšu pratību. Tās pietrūkst, kaut vai, kad paskatāmies uz alimentu nemaksātāju neprātīgo skaitu.
Sievietes šajā aptaujā norādīja uz vīriešu bezatbildību, atbildības neuzņemšanos par saistībām, atkarības un slinkumu. Jāsaka, ka arī mūsu Vīru dienu programmas tematika būs saistīta ar jautājumiem par šīm reālajām problēmām.
Par Vīru dienām stāsta Latvijas Kristīgā radio klausītājiem raidījumā "Vakara sarunas" (6. jūnijs) No kreisās: Mārtiņš Ogle-Ozoliņš, Pēteris Puriņš, Agris Ginko, Kaspars Rācenājs
- Kas pievelk vīrus uz šiem ikmēneša vīru vakariem, zinu, ka brauc pat no citām Latvijas pilsētām un arī vīri, kas ikdienā nedodas uz draudzi…
- Manuprāt, cilvēkiem nepietiek ar vienu reizi nedēļā atnākt uz dievkalpojumu. Tāpēc ir nepieciešama kāda vieta, kur vēl kaut ko darīt kopīgi. Liels veiksmes faktors ir pats vīru vakara koncepts. Tajā ir gan slavēšana, gan uzkodas, gan kopīga dziedāšana. Man liekas, ka tik daudz vīru, kas kopā dzied, esmu redzējis tikai koros. Līdz ar to sapratu, ka te atbrauc vīri, kas varbūt dzied tikai dušā un šī ir otrā vieta, kur skaļi var dziedāt līdzi. Vīri tiešām atveras šajos vakaros! Tālāk tajos ir arī laiks kopīgām sarunām, mācītāja uzrunai un spēcīgām liecībām, kur izskan kādi stāsti par kalniem un ielejām, par dziļām bedrēm un slavas brīžiem. Ja kādam ir grūti, tad viņš var ieraudzīt, ka nav vienīgais neveiksminieks un ja citi ir tam tikuši cauri, tad arī viņš to var. Lūk, tas ir vērtīgi! Un arī es savulaik sāku nākt tieši uz šādiem vīru vakariem, pats vēl neejot nevienā draudzē. Jutu, ka reizi mēnesī varu saņemt lielu dopamīna devu un arī Dieva vārdu dzirdēt.
- Vai dopamīna devu varēs saņemt arī gaidāmajās “Vīru dienās” un vai gaidīti tajās ir arī tie, kas nekad neiet uz draudzi?
- Būs interesantas tēmas – vīrs kā vīzijas, komunikācijas vadītājs, runāsim par privilēģiju un atbildību, ko sevī ietver kalpošana savai ģimenei. Runāsim par vīrieti kā vērtību sargu un iedvesmotāju, par atbildību dažādos līmeņos, runāsim par nepieciešamo gudrību, kā attīstīt spēju nodrošināt un gādāt par sev uzticēto. Ir svarīgi runāt par šo visu, jo laika gaitā tiešām ir degradējusies vīrieša vēlme un spēja uzņemties lielāku atbildību. Protams, to ietekmēja arī vēsture un kara sekas, kur nākamā paaudzē sievietes centās būt stipras, par visu gādāt un uzņemties visu atbildību. Mūsu auditorija, protams, ir absolūti visi vīri. Tās tēmas un tas formāts patiesībā būs ļoti līdzīgs tam, kā notiek vīru vakari.
Aicināti ir visi! Jā, programmā būs daudz kas, kas būs saprotams varbūt labāk tieši kristiešiem, bet būs iespēja savā starpā sapazīties un parunāties, un saņemt, ja nepieciešams aizlūgšanu katram. Es domāju, ka šo laiku un vietu var izmantot katrs, neatkarīgi no tā, vai tu esi ticīgs vai neticīgs, un vienalga, kurā konfesijā esi piederīgs. Pasākuma mērķis ir stiprināt vīriešu identitāti, atbildību ģimenē un sabiedrībā, kā arī veicināt garīgu un personīgu izaugsmi. Vīru dienas organizē biedrība “Celsimies un celsim” sadarbībā ar kristīgajām draudzēm, organizācijām un uzņēmumiem.
Reģistrēšanās un vairāk informācija – virudienas.lv