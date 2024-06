Jūlijā notiks kristīgā nometne “Love your self(ie)” pusaudžiem Latvijas Kristīgais radio

No 9. līdz 13. jūlijam tiek organizēta pusaudžu kristīgā diennakts nometne “Love your self(ie)”. Nometne paredzēta pusaudžiem no 11 līdz 13 gadu vecumam un tā notiks Veslija nometnē (“Wesley Camp”), Vērgales pagastā.