Kā atrast savu vietu un jēgu dzīvē? Ogrē sāksies Alfa kurss

7. oktobrī Ogrē sāksies Alfa kurss – bezmaksas tikšanās ikvienam, kurš vēlas brīvā un nepiespiestā gaisotnē runāt par dzīves lielajiem jautājumiem, kristīgo ticību un tās nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē.
Tā nav lekcija, kurā dalībniekiem tiek prasīts pieņemt kādu noteiktu viedokli. Būtiska Alfa sastāvdaļa ir sarunas, kurās iespējams brīvi izteikt savas domas, šaubas un jautājumus.
Alfa ir paredzēta arī cilvēkiem, kuri nekad nav bijuši draudzē vai sevi neuzskata par ticīgiem. Lai piedalītos, nav nepieciešamas priekšzināšanas par Bībeli vai kristietību.
Alfa kursi notiek daudzviet pasaulē, pulcējot cilvēkus ar ļoti atšķirīgu dzīves pieredzi un uzskatiem. Arī Ogrē kursa dalībniekiem būs iespēja vairākus vakarus pavadīt neformālā gaisotnē, iepazīties, klausīties un pārrunāt dažādas tēmas par dzīvi un kristīgo ticību.
Pirmā tikšanās notiks trešdien, 7. oktobrī, plkst. 18.30, Vidus prospektā 15, Ogrē. Turpmāk tikšanās notiks trešdienās no plkst. 18.30 līdz 21.00.
Dalība Alfa kursā ir bez maksas.
Plašāka informācija un pieteikšanās: ej.uz/alfaogre2026