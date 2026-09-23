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Trešdiena, 23. septembris, 2026 09:39

Kā atrast savu vietu un jēgu dzīvē? Ogrē sāksies Alfa kurss

Dainis Pandars / OgreNet
Kā atrast savu vietu un jēgu dzīvē? Ogrē sāksies Alfa kurss
Publicitātes foto
Trešdiena, 23. septembris, 2026 09:39

Kā atrast savu vietu un jēgu dzīvē? Ogrē sāksies Alfa kurss

Dainis Pandars / OgreNet

Vai dzīvei ir kāds lielāks mērķis? Kas ir Jēzus? Kāpēc pasaulē ir ciešanas? Vai ticība mūsdienās joprojām ir aktuāla? Kā atrast savu vietu un jēgu dzīvē? Tie ir jautājumi, kurus agrāk vai vēlāk sev uzdod daudzi cilvēki. Alfa kurss piedāvā vietu, kur par šiem jautājumiem iespējams domāt un sarunāties kopā ar citiem.

7.⁠ ⁠oktobrī Ogrē sāksies Alfa kurss – bezmaksas tikšanās ikvienam, kurš vēlas brīvā un nepiespiestā gaisotnē runāt par dzīves lielajiem jautājumiem, kristīgo ticību un tās nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē.

Tā nav lekcija, kurā dalībniekiem tiek prasīts pieņemt kādu noteiktu viedokli. Būtiska Alfa sastāvdaļa ir sarunas, kurās iespējams brīvi izteikt savas domas, šaubas un jautājumus.

Alfa ir paredzēta arī cilvēkiem, kuri nekad nav bijuši draudzē vai sevi neuzskata par ticīgiem. Lai piedalītos, nav nepieciešamas priekšzināšanas par Bībeli vai kristietību.

Alfa kursi notiek daudzviet pasaulē, pulcējot cilvēkus ar ļoti atšķirīgu dzīves pieredzi un uzskatiem. Arī Ogrē kursa dalībniekiem būs iespēja vairākus vakarus pavadīt neformālā gaisotnē, iepazīties, klausīties un pārrunāt dažādas tēmas par dzīvi un kristīgo ticību.

Pirmā tikšanās notiks trešdien, 7. oktobrī, plkst. 18.30, Vidus prospektā 15, Ogrē. Turpmāk tikšanās notiks trešdienās no plkst. 18.30 līdz 21.00.

Dalība Alfa kursā ir bez maksas.

Plašāka informācija un pieteikšanās: ej.uz/alfaogre2026

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