Astoņu mēnešu garumā katru mēnesi divās sestdienās ar jauniešiem tiksies un strādās pieredzējuši lektori un mentori – vērtībizglītības eksperts no Latvijas Universitātes Manuels Fernandezs, jauniešu mentors Egils Purviņš, profesionāls kino operators un režisors Jānis Skulme, komunikācijas speciāliste Viktorija Slavinska-Kostigova, kā arī video satura veidotāja Dace Mežavilka.
Kā plašāk stāsta projekta vadītāja Aira Jēkabsone, galvenais mērķis kopā pavadītajiem astoņiem mēnešiem ir veicināt jauniešu kritisko domāšanu, pašizaugsmi un komunikācijas
prasmes, vienlaikus apgūstot video un satura veidošanu. "Projekts radīs vidi, kur jaunieši var domāt, radīt un ieraudzīt savas idejas kā nozīmīgas un vērtīgas. Tā ietvaros jaunieši piedalīsies arī sarunās par vērtībām, dzīves izvēlēm, medijpratību, kritisko domāšanu, kā arī praktiski darbosies, veidojot video, podkāstus un citu radošu saturu," stāsta A.Jēkabsone.
Pieteikšanās uz dalībnieku atlasi notiek līdz 25. janvārim: ej.uz/mmksiguldasnovads.
Vietu skaits ir ierobežots. Dalībnieki, kuri tiks apstiprināti, projekta nodarbības apmeklēs bez maksas.
Projektu “Mans morālais kompass” finansiāli atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai (ELFLA) LEADER programmas ietvaros. Projektu organizē biedrība “Kompetenču izglītības centrs SALTERRA”