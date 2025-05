Kāda īpaša altārglezna atrod atpakaļceļu uz Mālpils baznīcu

Glezna tapusi 1927.gadā un Mālpils baznīcā iesvētīta 1930.gada 7.septembrī. Skulme darbu baznīcai uzdāvinājis, un to iesvētījis tā laika draudzes mācītājs Arvīds Reinsons. Tā kā mācītājs bieži ciemojies Skulmes sievastēva mājās "Ģērķēnos", kur biežs viesis bijis arī pats mākslinieks, Skulmes meita - gleznotāja Džemma Skulme - paudusi, ka altārgleznas idejas autors varētu būt tieši Reinsons. Savukārt gleznas modelis bijis režisors un aktieris, Dailes teātra dibinātājs Eduards Smiļģis, kurš arī mēdzis uzturēties "Ģērķēnu" mājās.

Laikā no 1965.gada līdz 1990.gadam Mālpils draudzes priekšnieks bija Jānis Grollis, pie kura glabājās baznīcas atslēgas. Šajā laikā baznīcu apmeklējuši vien kādi pieci cilvēki, un dievkalpojums parasti notika reizi mēnesī ģērbkambara jeb sakristejas telpā.

Ar Jāņa Groļļa stāstu par nozagto gleznu dalās viņa mazdēls Raimonds Grollis, kurš šo notikumu atceras no savas bērnības, kad pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados pie vectēva ieradušies pieklājīga izskata vīri, it kā no Reliģisko lietu pārvaldes, palūguši baznīcas atslēgas un pierunājuši astoņdesmitgadīgo vīru viņiem uz baznīcu līdzi neiet. Atslēgas solījuši atnest paši. Tā viņi arī izdarījuši, laipni pateikušies un aizbraukuši. Vēlāk, aiziedams uz baznīcu, vectēvs ieraudzījis, ka gleznas vairs nav - tā bija izgriezta no rāmja un aizvesta. Viņš ļoti pārdzīvojis, ka krāpniekiem bija izdevies viņu apmānīt, atceras draudzes priekšnieka mazdēls.

Par gleznas likteni nekas nebija zināms līdz pat 2003.gadam, kad kāds cilvēks piedāvāja Džemmai Skulmei gleznu atpirkt, apgalvojot, ka to nejauši atradis sarullētu savas mājas skapī Jēkabpilī. Džemma Skulme piedāvājumam piekrita. Gleznai bija nepieciešama nopietna restaurācija, kuru veica Jāzeps Viļļa.

Oto Skulme. Rīga, 1950. gads, Fotogrāfs nezināms. Avots: Rakstniecības un mūzikas muzejs

Altārgleznu tika piedāvāts atgūt Mālpils baznīcai, tomēr materiālu apstākļu dēļ baznīcas draudze atteicās to pieņemt. Džemmas Skulmes mazdēls, mākslinieks Arturs Dimiters atceras, ka glezna neilgu laiku atradusies Džemmas Skulmes mājās Mežaparkā.

Kāda pasākuma laikā reliģiskas kopas pārstāvji aizkrāsojuši zem attēla esošo uzrakstu "Es esmu tas ceļš, patiesība un dzīvība" (Jāņa 14:6-7), uzskatot, ka tekstus no Svētajiem Rakstiem nedrīkst izvietot visiem redzamā vietā. Arturs centies uzrakstu notīrīt. Vēlāk glezna pārvesta uz "Ģērķēnu" mājām.

"Darba garīgā vērtība ir iespaidīga. Citas šāda veida altārgleznas Latvijā nav," mākslas darbu raksturojusi Džemma Skulme, kā lasāms Līgas Blauas grāmatā "Džemma Skulme. Nospiedumi".

Šī gada 22.aprīlī glezna nonāca Groļļa mazdēla Raimonda Groļļa īpašumā un tika atgriezta Mālpils baznīcai.