Kairos kurss dod spēcīgu biblisku pamatu un izpratni par evaņģēliju, kas būs noderīgs arī cilvēkiem jau ar daudzu gadu pieredzi kalpošanā cilvēkiem. Nodarbības notiks no 17. līdz 19. oktobrim, no 31. oktobra līdz 2. novembrim un no 14. novembra līdz 16. novembrim. Kursa materiāls tiek pasniegts un apgūts dažādos veidos un ir viegli uztverams, kā arī ir ieguvis jau daudzas patīkamas un pārsteiguma pilnas atsauksmes. Starp nodarbībām tiek nodrošināta arī kafijas pauze un ēdināšana. Kursa dalības maksa – 35 eiro.