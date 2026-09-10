Tieši pirms gada! Kāpēc Čārlija Kirka nāve dziļi skāra arī Latvijas kristiešus?

Aplūkosim spilgtākos sociālo mediju ierakstus par to, kādēļ šī jaunā vīrieša nāve tik ļoti nošokēja sabiedrību un kas ir mainījies šī gada laikā?
Latvijā pievienojas Kirka uzskatiem
Kristiete Kristīne Vecbērza savā sociālo mediju kontā rakstīja: “Bieži klausījos un apbrīnoju Charlie Kirk viedās, attapīgās, drosmīgās atbildes uz jebkāda veida (arī provocējošiem) jautājumiem par kristietību. Kurš būs drosmīgs nākošais Charlie Kirk Amerikā, kurš — Latvijā? Uzdodu sev jautājumu: vai spēju apliecināt savu ticību Jēzum Kristum arī tad, kad tas nav ērti, kad tiek izteikti draudi? Charlie samaksāja par savu ticību ar dzīvību...”
Līdzīgās domās šodien gadadienā dalās mākslas skolotāja Dita Pavloviča. Viņa atzīst, ka reti gadās, kad nepazīstams cilvēks var šķist tik pazīstams.
“Viņš bija daudzu konservatīvo kristiešu balss - noteikta un drosmīga. Leftisti, jā, tie paši “iekļaujošie”, viņu saukāja par rasistu, fašistu un pat apsmēja izskata dēļ. Čārlija vārdi bija tik spēcīgi, ka jaunieši sāka studēt Bībeli un apmeklēt baznīcu. Internetā var atrast neskaitāmus stāstus par radikāli izmainītām dzīvēm.”
Uzskati, par kuriem Kirks tika vajāts, viņasprāt, ir pavisam vienkārši — Dievs, ģimene un tēvzeme, dzīvības svētums no ieņemšanas brīža. Un tiem viņa pievienojas.
“Jā, ir gribējies mierīgi parunāt, uzdot jautājumus,” tā šodien daloties ar ierakstu un MI ģenerētu foto savā sociālajā medijā neslēpj mākslas skolotāja Dita Pavloviča
Ne tikai politiķis, bet kristietis
Politologs Andis Kudors jau dienu pēc slepkavības uzsvēra, ka Kirks bijis ne tikai politiskais aktīvists, bet kristietis, kurš publiski sludināja Kristu kā Kungu un Glābēju - faktors, ko mediji, viņaprāt, pārsvarā noklusē, līdzīgi kā savulaik ar Martinu Luteru Kingu. Kudors gan kritiski piebilda, ka Ukrainas jautājumā Kirks acīmredzot bija uzķēries uz Krievijas meliem, jo Krievijas propaganda mērķtiecīgi cenšas ietekmēt ASV kristīgi konservatīvo auditoriju. “Bet tas neatceļ Čārlija vārdu patiesumu par kristietību un konservatīvajām vērtībām, kuras kreisie voukisti Amerikā apkaro,” uzsver politologs.
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns tajās dienās citēja Bībeles pantu “Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?” un rakstīja, ka Kirka fiziskais ķermenis ir uzvarēts, bet ne viņa gars, atziņas, drosme un pārliecība. “Tas dzīvos vēl ilgi. Čārlijs vienmēr pārstāvējis iespēju debatēt, ļaut citam izteikties, arī tad, ja viņa domas nebija viennozīmīgi pieņemamas visiem. Un pat, ja daļai cilvēku ar visu, ko viņš sacīja, nebūtu iespējams pilnībā piekrist, viņš absolūti nav pelnījis beigt savu dzīvi šādā veidā.”
Ir kaut kas traģiskāks par nāvi
LBDS mācītājam, bīskapam emeritus Pēterim Sproģim ar savām pārdomām izdevās aizsniegt ļoti lielu sabiedrības daļu. Viņu pārsteidza, cik daudzi pēc Kirka nāves ar apbrīnu un pateicību novērtēja viņa dzīvi - tas, Sproģa vārdiem, dod cerību, ka normālība un veselais saprāts pasaulē nav miris, jo Dieva līdzība ir katrā cilvēkā, kaut arī bieži iemidzināta.
“Iekšēji mēs zinām, joprojām mēs zinām, kas ir patiesība, kas ir skaistums un kas ir vērtības. Čārlija Kirka nāve mums māca - ir jābeidz baidīties runāt to, ko mēs redzam, to, ko mēs domājam, apliecināt to, kas ir vērtība, to, kas ir skaistums, to, kas ir svētums - mums ir jābeidz baidīties apliecināt un par to runāt. Jo ir kaut kas traģiskāks par nāvi: tā ir dzīve, kurā iemācījāmies klusēt par būtisko,” uzskata P.Sproģis.
Kamēr Kirks ar apbrīnojamu pacietību diskutēja universitātēs, daudzi turpinājuši klusi dzīvot savu dzīvi - pelnīt, veidot karjeras, justies labi. Un nu, kad viņš ir miris, daudzi sauc viņu par lielu cilvēku. Bet viņa nāve, uzsver Sproģis, liek jautāt, kāpēc mēs paši neesam tie lielie cilvēki, kāpēc klusējam tur, kur vajadzētu runāt? “Kāpēc mēs pietiekoši neieliekam darbu tur, kur vajadzētu audzināt nākamo paaudzi? Kā Džordans Pītersons saka: runājiet patiesību, vai vismaz nemelojiet! Tā būtu labākā piemiņa ne tikai Čārlija Kirka, bet katra mūsu paša dzīvei. Būsim lieli cilvēki - runāsim un apliecināsim patiesību.”
Garīgi motivēts noziegums
Vienu no visplašāko rezonansi guvušajiem ierakstiem pirms gada publicēja publiciste Vija Beinerte. Savā ierakstā “Pavērsiena punkts Rietumu civilizācijas vēsturē” viņa pauda pārliecību, ka tā nebija politiski motivēta slepkavība, bet gan garīgi motivēts noziegums. Kirks apliecināja patiesību, bet patiesība “kož acīs un dzeļ sirdī” — Beinerte to salīdzināja ar Jāņa Kristītāja un pirmmocekļa Stefana likteni, kuri abi tika nonāvēti par patiesības atklāšanu.
Beinerte atgādina, ka Kirks atstājis apjomīgu mantojumu - grāmatas un ap 47 000 stundu videoierakstu. Tajos viņš atkārtoti runāja par notiekošo kā par garīgu karu un uzbrukumu Rietumu civilizācijai, kuras saknes, viņaprāt, meklējamas Svētajos Rakstos. Kirka skatījumā amerikāņu dzīvesveids ir pavisam vienkāršs - ģimene, bērni, droša apkaime, laba skola - un tā pamatā ir kristietība, tāpēc baznīcai ir jāceļas un jāstājas pretī spēkiem, kas to grauj. V.Beinerte īpaši izceļ kādu no Kirka citātiem - “Kristieši ir ziedojuši dzīvību, lai Rietumu civilizācija pastāvētu un plauktu. Rietumu civilizācija ir izaugusi no Svētajiem rakstiem. Tas ir pats galvenais. Nav svarīgi, vai tu esi latīņamerikānis vai aziāts, vai tu esi baltais vai melnais, – ja tu esi kristietis un Jēzus Kristus ir tavs Kungs un Pestītājs, mūs apdraud marksisti, voukisti un islāmisti, kas ir apvienojušies, lai uzbruktu mums un mūs iznīcinātu. Un šis ir laiks, kad baznīcai ir jāceļas un jāstājas tam pretī.”
Čārlijs nekad nepadevās, un arī mēs nepadosimies
Gadadienā Turning Point USA nākusi klajā ar paziņojumu, godinot sava dibinātāja piemiņu un atzīstot, ka aizvadītais gads bijis smagākais organizācijas vēsturē: “2025. gada 10. septembris uz visiem laikiem mainīja Amerikas vēsturi.”
Organizācijai nācies mācīties turpināt darbu bez cilvēka, kurš bija visa centrā — stāvēt uz skatuvēm, kur vajadzēja skanēt viņa balsij, un vērot, kā viņa bērni aug bez tēva. Īpaša līdzjūtība paziņojumā veltīta Kirka atraitnei Erikai, bērniem un visai ģimenei, kas turpina nest neiedomājamo zaudējumu.
Liels uzsvars likts uz Kirka kristīgo ticību kā viņa personības kodolu un drosmes avotu — organizācijas ieskatā “Čārlijs nomira kā moceklis Kristus dēļ”. Turning Point USA apliecina, ka nekad neatteiksies no vērtībām, ko aizstāvēja tās dibinātājs, un turpinās viņa iesākto darbu. Paziņojums noslēdzas ar vārdiem: “Mums viņa pietrūkst. Mēs viņu sērojam. Un mēs viņu nekad neaizmirsīsim. Čārlijam. Vienmēr.”