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Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 08:33

Kādu ieguldījumu baptisti sniedz sabiedrībai? Saeimā izceļ konkrētus piemērus

OgreNet
Kādu ieguldījumu baptisti sniedz sabiedrībai? Saeimā izceļ konkrētus piemērus
Foto: Reinis Inkēns
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 08:33

Kādu ieguldījumu baptisti sniedz sabiedrībai? Saeimā izceļ konkrētus piemērus

OgreNet

Latvijas baptistu draudžu savienības (LBDS) bīskapam Kasparam Šternam un dažādu kalpošanu vadītājiem šonedēļ, 16. jūnijā, bija iespēja apmeklēt Saeimu, lai tuvāk iepazītos ar tās darbu, satiktos ar vairākiem deputātiem un informētu par savām kalpošanas nozarēm. "Tā bija vērtīga saruna ne tikai par to, ko mēs kā draudzes varam sagaidīt un prasīt no valsts, bet arī par to, ko mēs paši varam dot savai valstij," tā raksta LBDS bīskaps. Satiktie deputāti pauda pateicību par nesavtīgo ikdienas kalpošanu sabiedrības labā.

Viņš norāda, ka sarunas gaitā baptistu konfesijas pārstāvji un deputāti nonākuši pie kopīgas atziņas: ģimenes stiprināšana ir svarīga gan valstij, gan draudzēm, gan visai sabiedrībai. 

"Stipras ģimenes veido stiprāku sabiedrību," atgādina LBDS bīskaps un uzsver konfesijas vīziju - “Evaņģēlija pārveidoti kristieši un draudzes, kas ir par svētību Latvijas sabiedrībai. Mēs ticam, ka draudze nav tikai vieta, kur saņemt, bet arī kopiena, kas ir aicināta dot un kalpot.” 
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Foto: Reinis Inkēns

Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs (NA) savā sociālajā medija Facebook kontā rakstot novērtē baptistu konfesijas kalpošanas nozaru vadītāju attieksmi, jo tā veidojot atbildīgu, saliedētu un stipru Latviju.

"Īpaši novērtēju viņu kalpošanu jaunajiem puišiem caur BPI Drafts, vīru kalpošanu 4M Latvija, kā arī darbu sieviešu, bērnu un ģimeņu labā. Tas ir neatsverams ieguldījums Latvijas cilvēkos, vērtībās un stiprākas sabiedrības veidošanā. Manuprāt, šādu darbu spēj darīt tikai cilvēki, kuri nevis sagaida, bet aktīvi domā, ko ir spējīgi dot sabiedrībai no saviem resursiem, spējām un laika," tā J.Grasbergs.
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