Viņš norāda, ka sarunas gaitā baptistu konfesijas pārstāvji un deputāti nonākuši pie kopīgas atziņas: ģimenes stiprināšana ir svarīga gan valstij, gan draudzēm, gan visai sabiedrībai.
"Stipras ģimenes veido stiprāku sabiedrību," atgādina LBDS bīskaps un uzsver konfesijas vīziju - “Evaņģēlija pārveidoti kristieši un draudzes, kas ir par svētību Latvijas sabiedrībai. Mēs ticam, ka draudze nav tikai vieta, kur saņemt, bet arī kopiena, kas ir aicināta dot un kalpot.”
Foto: Reinis Inkēns
Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs (NA) savā sociālajā medija Facebook kontā rakstot novērtē baptistu konfesijas kalpošanas nozaru vadītāju attieksmi, jo tā veidojot atbildīgu, saliedētu un stipru Latviju.
"Īpaši novērtēju viņu kalpošanu jaunajiem puišiem caur BPI Drafts, vīru kalpošanu 4M Latvija, kā arī darbu sieviešu, bērnu un ģimeņu labā. Tas ir neatsverams ieguldījums Latvijas cilvēkos, vērtībās un stiprākas sabiedrības veidošanā. Manuprāt, šādu darbu spēj darīt tikai cilvēki, kuri nevis sagaida, bet aktīvi domā, ko ir spējīgi dot sabiedrībai no saviem resursiem, spējām un laika," tā J.Grasbergs.